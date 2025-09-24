ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji devi Google'a karşı açtığı antitröst davasında yeni bir aşamaya geçti. Bakanlık, Google'ın reklam teknolojisi işinin kritik bölümlerinin ayrıştırılmasını talep etti. Mahkemeden karar çıkarsa Google'ın arama motoru ve tarayıcı ekosistemindeki hakimiyeti temelden sarsılabilir.

TARİHİ BİR ADIM

Pazartesi günü başlayan davanın ikinci aşamasında savcılar, Google'ın reklam borsası ile yayıncıların reklam alanlarını satmak için kullandıkları yazılım araçlarının elden çıkarılmasını istedi.

Bu talep, nisan ayında Virginia Doğu Bölgesi Federal Yargıcı Leonie Brinkema'nın Google'ın "kasten tekel oluşturduğuna" hükmettiği karara dayandırıldı. Brinkema, "Google 10 yılı aşkın süredir yayıncı reklam sunucusunu ve reklam borsasını birbirine bağlayarak tekelini kurdu ve korudu" dedi.

Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başkanı Gail Slater, süreci "açık internet reklamcılığı için rekabeti yeniden canlandıracak tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

GOOGLE'DAN TEPKİ

Google'ın avukatı Karen Dunn ise önerilen çözümleri "aşırı ve orantısız" bulduğunu belirterek, bunun hem tüketicilere hem de inovasyona zarar vereceği uyarısında bulundu.

Google, pazarın dengelenmesi için davranışsal çözümler sunduğunu, örneğin reklam teklif verilerinin rakiplerle paylaşılabileceğini ifade etti.

DEV REKLAM PLATFORMU SATILACAK MI?

ABD yerel mahkemesi daha önce Google'ın reklam teknolojisi pazarındaki uygulamalarını yasa dışı bulmuştu.

Şimdi Google'ın dijital reklam alışverişlerini yöneten AdX platformunu satması gündemde.

Yargıç Brinkema Google'ın bu sistemi, yayıncıların reklam envanterini yönetmek için kullandığı DoubleClick for Publishers (DFP) ile yasa dışı biçimde bağladığını tespit etmişti. Bu nedenle hükümet, AdX'in Google'dan ayrılmasının makul olacağını savunuyor.

