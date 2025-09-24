Aranması olan şüpheli polis uygulamasında kardeşinin kimliğini vererek kurtulmaya çalıştı!

PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da polisin yaptığı uygulama sırasında kardeşinin kimlik numarasını veren S.Ö.’nün (34) kimliği parmak izi sorgulaması sonucu tespit edildi. Uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen S.Ö. gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu kişinin kimliğini istedi. Bu kişi, kimliğinin yanında olmadığını belirtip kimlik numarasını verdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, parmak izi sorgulaması yaptı. Sorgusu yapılan kişinin S.Ö. olduğu ve 'uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan arandığı, verdiği kimlik numarasının da kardeşine ait olduğu tespit edildi. S.Ö.'nün kimlik numarasını verdiği kardeşinin de ehliyetinin daha önce polis ekipleri tarafından 'alkollü araç kullanmak'tan el konulduğu ortaya çıktı.

S.Ö. hakkında 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Ehliyetini ibraz etmemek' suçundan toplam 2 bin 167 TL para cezası uygulandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından asayiş ekiplerine teslim edilerek polis merkezine götürüldü.

