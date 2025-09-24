PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Aranması olan şüpheli polis uygulamasında kardeşinin kimliğini vererek kurtulmaya çalıştı!
Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 09:47
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Bursa'da polisin yaptığı uygulama sırasında kardeşinin kimlik numarasını veren S.Ö.’nün (34) kimliği parmak izi sorgulaması sonucu tespit edildi. Uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen S.Ö. gözaltına alındı.
Bunlar da Var
02:45
Diyarbakır kreşte skandal görüntüler! Öğretmenler görevden alındı!
23.09.2025
Salı
02:12
Rize'de çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
23.09.2025
Salı
01:21
Kocaeli'de minibüs ile çarpışan hafif ticari araç takla attı! 1 ölü 5 yaralı
23.09.2025
Salı
00:10
Fransa Filistin Devleti'ni tanıdı: İsrail'in boş olan koltuğunda yırtık detayı dikkat çekti!
22.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN