22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder

YENİ KURULTAY DA DAVALIK OLACAK Aylardır şaibeli kurultay davasını çıkmaza sokabilmek için hukuki manevralar yapmaya çalışan, bir yandan da kendilerine karşı çıkan üyelere yönelik geniş çaplı bir tasfiye süreci yürüten CHP yönetimi, son olağanüstü kurultay ile bir kez daha mahkemelik olmanın eşiğine geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı iptal edilme ihtimaliyle karşı karşıya. Bunun için birkaç neden sıralanmış durumda. Birincisi İstanbul'da 196 tane üst kurul delegesi görevden uzaklaştırıldı ve bunlar bu olağanüstü kurultayda oy kullanamadı. Bunlardan bir tanesi dava açıp olağanüstü kurultayda oy kullanmayacağımız belli olmasına rağmen kurultay yapılması, seçme hakkımızı ve seçilme hakkımıza engel teşkil etmektedir diyerek dava açma hakkına sahiptirler.

BİR MADDE 2 İHLAL! Gündeme bomba gibi düşen CHP tüzüğündeki 48. Maddenin 5 fıkrasından ziyade 3. Fıkrasına da aykırı işlem yapıldığını söyleyen Dündar, " Yine aynı şekilde bazı delegelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünün 48. Maddesinde 15 günü beklemeden delegelerin imzasıyla hızlı bir şekilde bir kurultay kararının alınmış olmasına biaen usulen burada hata vardır mahkemeye başvurma durumları söz konusu olacaktır" dedi.

OY KULLANANLAR AYNI Oy kullananların davalık olan 38. Olağan Kurultayı ile aynı olduğuna dikkat çeken Dündar, "Yine diğer taraftan bazı delegeler bu olağanüstü kurultayda oy kullanan delegelerin 38. Olağan Kurultay'da oy kullanan delegelerle aynı delegeler olması hasebiyle oradaki delegeler şaibe ile karşı karşıya burada bir mahkeme kararı var. Mahkeme halen devam etmekte. Bu delegelerden şaibe durumu daha kaldırılmamışken aynı delegelerle aynı şekilde bir kurultayın yapılıyor olması burada delegelerin durumunun değişmediğinden delegelerin durumunun değişmemesine biaen bu kurultayın da iptal edilme ihtimalinin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

24 EKİM'DEN BUTLAN ÇIKARSA YENİ KURULTAY DA İPTAL OLUR

Gündemde en çok merak edilen sorulardan biri de "Şaibeli kurultay davasından mutlak butlan çıkarsa yeni seçim de iptal olacak mı" oldu.

Çünkü CHP kurmayları, 22. Olağan Kurultay ile 24 Ekim'deki davanın düşeceğini iddia ediyor.

Merak edilen soruyu yanıtlayan Avukat Hadi Dündar, "Bundan dolayı 24 Ekim'de çıkabilecek bir butlan kararında hem 38. Olağan Kurultay iptal edilmiş olma ihtimali yüksek olabilecektir. Hem de bununla beraber ondan sonra yapılan 21. Olağanüstü Kurultay ve 22. Olağanüstü Kurultay da iptal edilmeyle karşı karşıya kalacaktır. Çünkü aynı delegeler hem 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanmışlardır hem de 21. Ve 22. Olağanüstü Kurultay'da oy kullanan delegeler aynı kişilerdir. Aynı şahsı seçmişlerdir ve aynı konuda beyan açıklamışlardır. Bundan dolayı da eğer 24 Ekim'de bir mutlak butlan kararı çıkarsa bu butlan kararına biaen de 4 ve 5 Kasım'dan sonra alınan bütün kararlar iptal edileceğinden dolayı olağanüstü kurultaylar da iptal edilme ihtimaliyle karşı karşıyadır. 24 Ekim'de mahkemenin vereceği karar tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini bize net bir şekilde gösterecektir" dedi.