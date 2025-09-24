22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi 38. Olağan Kurultay’dan olası mutlak butlan çıkma ihtimaline karşı attığı tüm adımlarda yeni hukuksuzluklara imza atıyor. Bunun en yakın örneği ise 22. Olağanüstü Kurultay. Özel ve yönetiminin 22. Olağanüstü Kurultay’a gitmek için YSK’ya verdiğini iddia ettiği delege imza sayısının 900 yerine 662 olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı. Parti tüzüğünün 48’nci maddesine göre salt çoğunluğu elde edemeyen CHP yönetimi yeni bir iptal davasıyla karşı karşıya. Parti içindeki muhalifler davaya hazırlanırken konuyla ilgili merak edilen tüm detayları Avukat Hadi Dündar’a sorduk. Dündar, 48. Maddede bir fıkranın daha ihlal edildiğine dikkat çekerken yeni kurultayı iptale götürebilecek diğer durumları da tek tek saydı. Öte yandan Özel yönetiminin yeni kurultay ile 24 Ekim’deki davanın düşeceği iddiasına da yanıt veren Dündar, “Butlan çıkarsa tüm kurultaylar iptal olur” dedi.
Türk siyaseti ana muhalefet partisindeki olan biteni takip ediyor. 38. Olağan Kurultay şaibe iddiasıyla davalık olmuş, mahkemenin mutlak butlan kararı ile eski yönetim yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini yeniden gelme ihtimali Özgür Özel ve yönetiminin tüm kimyasını bozmuştu.
15 Eylül'de mahkeme duruşmayı 24 Ekim'e erteleyince Özel yönetimi yeni bir kurultay yapmak için harekete geçti.
YSK'ya 900 delege imzası verdiklerini iddia ederek 21 Eylül tarihinde 22. Olağanüstü Kurultayı gerçekleştirdiler.
Kurultayda İstanbul İl delegelerine oy kullandırılmazken, Özel 24 Ekim'deki mahkemeden çıkabilecek olası mutlak butlan kararını bertaraf etmek için güvensizlik oyu isteyerek önce yönetimin düşmesini sağladı sonra tekrar genel başkan seçildi.
CHP tüzüğünün konuyla ilgili 48. maddesi (CHP resmi internet sitesi)
48. MADDE KRİZİ
Ancak yeni kurultayda da hukuksuzluk olduğu ortaya çıktı. CHP "YSK'ya 900 imza verdik" dedi ama söz konusu imzanın sadece 662 olduğu öğrenildi. CHP parti tüzüğünün 48. Maddesine göre olağanüstü kurultay toplanabilmesi için 1365 parti delegesinden salt çoğunluk sağlanması gerekiyor. Yani en az 684 delegenin imza vermesi gerekiyor.
Takvim Foto Arşiv
YENİ KURULTAY DA DAVALIK OLACAK
Aylardır şaibeli kurultay davasını çıkmaza sokabilmek için hukuki manevralar yapmaya çalışan, bir yandan da kendilerine karşı çıkan üyelere yönelik geniş çaplı bir tasfiye süreci yürüten CHP yönetimi, son olağanüstü kurultay ile bir kez daha mahkemelik olmanın eşiğine geldi.
Parti için muhalif kanatta yer alan bazı CHP'li avukat delegeler söz konusu duruma ilişkin itirazda bulunarak dava açmaya hazırlanıyor.
Hukukçu Avukat Hadi Dündar (takvim.com.tr)
22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI İPTALE GÖTÜRECEK 3 DETAY DAHA! Konuyla ilgili takvim.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Hukukçu Av. Hadi Dündar, geçtiğimiz Pazar günü yapılan 22. Olağanüstü Kurultay'daki hukuki açıkları anlattı.
Özgür Özel yönetiminin İstanbul İl yönetiminin düşmesiyle birlikte kurultayda İstanbul'daki 196 üst kurul delegesine oy kullandırtmamasının seçme ve seçilme hakkına engel olduğunu dile getiren Hadi Dündar, mevcut yönetime muhalif isimlerin dava açma hakkının olduğunu şu sözlerle anlattı:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı iptal edilme ihtimaliyle karşı karşıya. Bunun için birkaç neden sıralanmış durumda. Birincisi İstanbul'da 196 tane üst kurul delegesi görevden uzaklaştırıldı ve bunlar bu olağanüstü kurultayda oy kullanamadı. Bunlardan bir tanesi dava açıp olağanüstü kurultayda oy kullanmayacağımız belli olmasına rağmen kurultay yapılması, seçme hakkımızı ve seçilme hakkımıza engel teşkil etmektedir diyerek dava açma hakkına sahiptirler.
CHP parti tüzüğünün 48. maddesinin 3. fıkrası (CHP resmi internet sitesi)
BİR MADDE 2 İHLAL!
Gündeme bomba gibi düşen CHP tüzüğündeki 48. Maddenin 5 fıkrasından ziyade 3. Fıkrasına da aykırı işlem yapıldığını söyleyen Dündar, "Yine aynı şekilde bazı delegelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünün 48. Maddesinde 15 günü beklemeden delegelerin imzasıyla hızlı bir şekilde bir kurultay kararının alınmış olmasına biaen usulen burada hata vardır mahkemeye başvurma durumları söz konusu olacaktır" dedi.
OY KULLANANLAR AYNI
Oy kullananların davalık olan 38. Olağan Kurultayı ile aynı olduğuna dikkat çeken Dündar, "Yine diğer taraftan bazı delegeler bu olağanüstü kurultayda oy kullanan delegelerin 38. Olağan Kurultay'da oy kullanan delegelerle aynı delegeler olması hasebiyle oradaki delegeler şaibe ile karşı karşıya burada bir mahkeme kararı var. Mahkeme halen devam etmekte. Bu delegelerden şaibe durumu daha kaldırılmamışken aynı delegelerle aynı şekilde bir kurultayın yapılıyor olması burada delegelerin durumunun değişmediğinden delegelerin durumunun değişmemesine biaen bu kurultayın da iptal edilme ihtimalinin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
24 EKİM'DEN BUTLAN ÇIKARSA YENİ KURULTAY DA İPTAL OLUR
Gündemde en çok merak edilen sorulardan biri de "Şaibeli kurultay davasından mutlak butlan çıkarsa yeni seçim de iptal olacak mı" oldu.
Çünkü CHP kurmayları, 22. Olağan Kurultay ile 24 Ekim'deki davanın düşeceğini iddia ediyor.
Merak edilen soruyu yanıtlayan Avukat Hadi Dündar, "Bundan dolayı 24 Ekim'de çıkabilecek bir butlan kararında hem 38. Olağan Kurultay iptal edilmiş olma ihtimali yüksek olabilecektir. Hem de bununla beraber ondan sonra yapılan 21. Olağanüstü Kurultay ve 22. Olağanüstü Kurultay da iptal edilmeyle karşı karşıya kalacaktır. Çünkü aynı delegeler hem 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanmışlardır hem de 21. Ve 22. Olağanüstü Kurultay'da oy kullanan delegeler aynı kişilerdir. Aynı şahsı seçmişlerdir ve aynı konuda beyan açıklamışlardır. Bundan dolayı da eğer 24 Ekim'de bir mutlak butlan kararı çıkarsa bu butlan kararına biaen de 4 ve 5 Kasım'dan sonra alınan bütün kararlar iptal edileceğinden dolayı olağanüstü kurultaylar da iptal edilme ihtimaliyle karşı karşıyadır. 24 Ekim'de mahkemenin vereceği karar tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini bize net bir şekilde gösterecektir" dedi.