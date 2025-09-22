CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar

300 FİRE Özgür Özel , seçimlerde kullanılan 917 oyun 835'ini alarak yeniden genel başkan seçildi. 82 oyun geçersiz sayıldığı açıklandı. Geçersiz oylar da dahil edildiğinde, yaklaşık 300 delegenin ya kurultaya gelmediği ya da Özgür Özel'e oy vermediği görüldü.

KILIÇDAROĞLU DA GELMEDİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in tek aday ve tek listeyle girdiği seçimlerde 'blok liste' usulü uygulandı. PM ve YDK'da 1'er isim dışında başka değişiklik olmadı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise davet edilmesine rağmen kurultaya katılmadı.

Kılıçdaroğlu 'nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in telefonla arayarak davet ettiği ancak olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin de Ankara'ya gelmedi.

Takvim Foto Arşiv

'GÜVENSİZLİK' OYU ÇIKTI

Kurultayın en dikkat çekici anı güven oylamasında yaşandı.

Açılış konuşmasında Özgür Özel, güven oylamasında kendileri lehine el kaldırılması halinde seçime gidemeyeceklerini, bu sebeple tüm delegelerden kendilerine 'güvensizlik' oyu vermelerini istedi. Büyük şaşkınlık yaşayan delegeler, hem genel başkan hem PM hem de YDK için toplu şekilde güvensizlik oyu verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Böylelikle parti yönetimi kısa süreliğine düşmüş oldu. Bunun üzerine tek aday ve tek listeli seçime geçildi. Partinin şaibeli kurultay davasından kurtulabilmek için belirlediği yeni strateji, "hülle oyunu" yorumlarını da beraberinde getirdi.