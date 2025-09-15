CHP'nin kurultay davasında "Kemal Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! "Suç organizasyonu" kavgası: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP kurultayının mutlak butlan olduğunu ve kamu düzenine aykırı olduğunu belirtti.
Üregen, "Tekrar ve ısrarla vurguladığımız üzere, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlan ile batıldır" dedi.
"İMAMOĞLU VE ÖZEL KOORDİNASYONUNDA ORGANİZE HİLE YAPILDI"
Şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Sayın Özgür Özel koordinasyonunda, birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması, kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır."
"Yine bir kısmı mevcut Genel Başkan ve milletvekillerimden oluşan şüpheliler hakkında da, dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir. Suç organizasyonunun daha altında, yer altında yer alan…"
LÜTFÜ SAVAŞIN AVUKATI VE "EKREMCİ" VEKİL ARASINDA MÜNAKAŞA
Lütfü Savaş ve kurultay delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in "Suç organizasyonunun daha altında, yer altında yer alan…" ifadeleri sonrası salon gerildi.
CHP'li Turan Taşkın Özer, "Sensin suç organizasyonu, yazmışlar eline vermişler" dedi.