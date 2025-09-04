"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi

İSTANBUL KARARI KURULTAY DAVASINI ETKİLEYECEK Parti kulislerinde iptal kararının doğrudan kurultay davasını etkileyeceği konuşulurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin kararın 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayı davasını etkileyebileceğini belirterek bu ihtimale dikkat çekti. Siyaset gündemi bu gelişme ile çalkalanırken önemli bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemiyle açılan dosyaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini istedi.

KURULTAY DAVASINA BAKAN MAHKEMEDEN "İSTANBUL" TALEBİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemiyle açılan dosyaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini istedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararında bulunan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl, Yedek Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Asıl ile Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ve CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan davaya bakan İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden dosyaları talep edildi.

15 EYLÜL SENARYOLARI!

Bu süreçte 15 Eylül senaryoları da masaya yatırılıyor. Hem İstanbul İl Kongresi davası hem de 38. Kurultay davasında ortak suçlamaların olması kurultayın da iptal edileceği yorumlarına yol açtı. Milliyet'te yer alan habere göre kulislerde 15 Eylül'deki kurultay iptal davasındaki karar için çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Olası ihtimaller şu şekilde sıralanıyor:

"Mahkeme ya hiçbir şey olmamış gibi davayı devam ettirir duruşmayı erteler, ya İstanbul'daki gibi ara kararda tedbir verebilir ya da 'artık karar çıkacak' diyebilir." Mahkeme kararı çıktığı zaman da temyiz süreci ve durma durumları var diye sıralanıyor.

TEBDİRLİ İPTAL KARARI VERİLİRSE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNECEK

CHP'li kurmaylara göre ise mahkeme karar açıklarsa bunun tedbirli ya da tedbirsiz olması süreci belirleyecek. Mahkeme tedbirsiz iptal kararı verirse; İtirazlar sonrası tüm yargı sürecinin tamamlanması gerekecek. Çağrı heyeti atanırsa; 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilecek. Mahkemeden tedbirli iptal kararı çıkarsa; Önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimi tüm yetkilere sahip olacak.