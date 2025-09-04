PODCAST CANLI YAYIN

"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi

CHP'nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi, gözleri şaibeli kurultay davasına çevirirken çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemiyle açılan dosyaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Eylül'de görülecek "şaibeli" kurultay davası öncesi büyük bir krizle çalkalanıyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu.

İSTANBUL KARARI KURULTAY DAVASINI ETKİLEYECEK
Parti kulislerinde iptal kararının doğrudan kurultay davasını etkileyeceği konuşulurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin kararın 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayı davasını etkileyebileceğini belirterek bu ihtimale dikkat çekti. Siyaset gündemi bu gelişme ile çalkalanırken önemli bir gelişme daha yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemiyle açılan dosyaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini istedi.

KURULTAY DAVASINA BAKAN MAHKEMEDEN "İSTANBUL" TALEBİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemiyle açılan dosyaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini istedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararında bulunan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl, Yedek Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Asıl ile Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ve CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan davaya bakan İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden dosyaları talep edildi.

15 EYLÜL SENARYOLARI!
Bu süreçte 15 Eylül senaryoları da masaya yatırılıyor. Hem İstanbul İl Kongresi davası hem de 38. Kurultay davasında ortak suçlamaların olması kurultayın da iptal edileceği yorumlarına yol açtı. Milliyet'te yer alan habere göre kulislerde 15 Eylül'deki kurultay iptal davasındaki karar için çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Olası ihtimaller şu şekilde sıralanıyor:

"Mahkeme ya hiçbir şey olmamış gibi davayı devam ettirir duruşmayı erteler, ya İstanbul'daki gibi ara kararda tedbir verebilir ya da 'artık karar çıkacak' diyebilir." Mahkeme kararı çıktığı zaman da temyiz süreci ve durma durumları var diye sıralanıyor.

TEBDİRLİ İPTAL KARARI VERİLİRSE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNECEK
CHP'li kurmaylara göre ise mahkeme karar açıklarsa bunun tedbirli ya da tedbirsiz olması süreci belirleyecek. Mahkeme tedbirsiz iptal kararı verirse; İtirazlar sonrası tüm yargı sürecinin tamamlanması gerekecek. Çağrı heyeti atanırsa; 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilecek. Mahkemeden tedbirli iptal kararı çıkarsa; Önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimi tüm yetkilere sahip olacak.

GENEL MERKEZDE RESTLEŞME BEKLENİYOR
Öte yandan son MYK toplantısında, İstanbul kararının kurultaya yansıma ihtimali tartışıldı. Özgür Özel'in, olası bir butlan kararına karşı genel merkez önünde destekçilerini toplayabileceği, Kılıçdaroğlu'na yakın ekiplerin ise bu kez karşı hamle yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

"İHRAÇ OLURSA, İSTİFA DALGASI GELİR"
Özgür Özel'in "Bundan sonra kayyum olmayı kabul edenleri ihraç edeceğiz" çıkışı ise parti içinde adeta deprem etkisi yarattı. Kulislerde, böyle bir girişimin tabandan tepeye kadar büyük bir istifa zincirini tetikleyebileceği konuşuluyor. Partililer, "Bu süreç CHP tarihinin en büyük istifa dalgasına yol açabilir" yorumunda bulunuyor.

SOKAK GERİLİMİ
Öte yandan, parti yönetiminin Gürsel Tekin'i ani bir kararla ihraç etmesi de büyük tepki çekti. Buna karşılık, İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gibi itirafçı olaran isimlere yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmaması eleştirilere sebep oluyor... Özel'in olası bir butlan kararına karşı "sokak tehdidi" olarak yorumlanan açıklaması da parti içinde büyük rahatsızlık yarattı. Muhalif kanat bu çıkışı "sorumsuzluk" olarak nitelendirirken, taraflar arasındaki tansiyonun dava gününe kadar daha da yükseleceği konuşuluyor.

KURULTAY İDDİANAMESİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame Haziran ayında hazırlandı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

İMAMOĞLU ŞÜPHELİ
İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."

Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.

İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

