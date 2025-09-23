Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.



Başkan Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti. Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, BM'deki hitabı sonrası Bahçeli ile görüştü



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI



Başkan Erdoğan "Gün bugündür" deyip dünya liderlerine yaptığı tarihi çağrı şu şekilde:



Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir.

Soykırım kadrosunun, uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir.

Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkes, bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır. Buradan bütün devlet ve hükümet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum:

Gün, bu gündür.

Gün; insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür.