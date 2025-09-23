PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti. Bahçeli, Erdoğan'ın Gazze'deki soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan ve Bahçeli'nin telefonda konuştuğu anlara ilişkin servis edilen fotoğrafta TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Başkan Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, BM'deki hitabı sonrası Bahçeli ile görüştüBaşkan Erdoğan, BM'deki hitabı sonrası Bahçeli ile görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI

Başkan Erdoğan "Gün bugündür" deyip dünya liderlerine yaptığı tarihi çağrı şu şekilde:

Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir.
Soykırım kadrosunun, uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir.
Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkes, bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır.

Buradan bütün devlet ve hükümet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum:
Gün, bu gündür.
Gün; insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür.

"GAZZE'YE KARŞI İNSANLIK GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRİN"

Halklarınız Gazze'deki barbarlığa tepki gösterirken, gelin, sizler de adım atma cesaretini gösterin.
Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin.

Bu vesileyle dünyanın farklı ülkelerinde Gazzeli mazlumlara sahip çıkmak için meydanları dolduran, Gazzeli masumlara destek olmak için denizlere yelken açan; akademisyeniyle, sanatçısıyla, siyasetçisiyle, aktivistiyle, öğrencisiyle tüm Filistin savunucularına en kalbi selamlarımı yolluyorum.

Başkan Erdoğan BMde Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrıBaşkan Erdoğan BMde Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: Amacı ne ki? | İlk dakikada teleprompter bozulduTrump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: Amacı ne ki? | İlk dakikada teleprompter bozuldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Türk Telekom
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Hükümet onayladı: Soykırımcıya yakıt bile yok
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!