Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.
Başkan Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI
Başkan Erdoğan "Gün bugündür" deyip dünya liderlerine yaptığı tarihi çağrı şu şekilde:
Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir.
Soykırım kadrosunun, uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir.
Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkes, bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır.
Buradan bütün devlet ve hükümet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum:
Gün, bu gündür.
Gün; insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür.
"GAZZE'YE KARŞI İNSANLIK GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRİN"
Halklarınız Gazze'deki barbarlığa tepki gösterirken, gelin, sizler de adım atma cesaretini gösterin.
Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin.
Bu vesileyle dünyanın farklı ülkelerinde Gazzeli mazlumlara sahip çıkmak için meydanları dolduran, Gazzeli masumlara destek olmak için denizlere yelken açan; akademisyeniyle, sanatçısıyla, siyasetçisiyle, aktivistiyle, öğrencisiyle tüm Filistin savunucularına en kalbi selamlarımı yolluyorum.