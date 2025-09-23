Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşmasını yaparken ilk dakikalarda teleprompter bozuldu. Konuşmasına sinirle başlayan Trump, kendisini överken BM’yi ise topa tuttu. Görev süresinde 7 savaşı bitirdiğini iddia eden Trump, BM’nin kendisine yardımcı olmadığını söyledi ve “Birleşmiş Milletler’in amacı ne ki?” dedi. Trump BM kürsüsünde yaptığı konuşmada İran, Rusya ve Venezuela gibi pek çok ülkeye ise açıkça tehditler savurdu.
Trump konuşmasına sinirli bir ifadeyle "Teleprompter olmadan bu konuşmayı yapmaktan çekinmiyorum, çünkü teleprompter çalışmıyor" diyerek başladı.
Trump, AFP
KENDİSİNİ ÖVDÜ BM'Yİ GÖMDÜ
Trump, sona erdirdiğini iddia ettiği savaşlarla övünürken Birleşmiş Milletler'in barışı sağlamada daha fazla rol oynamaması konusunda da eleştirilerde bulundu. Trump, görevdeyken sonlandırdığını iddia ettiği yedi savaş hakkında, "Hiçbir başkan, başbakan ve hatta başka hiçbir ülke buna yakın bir şey yapmadı ve ben bunu sadece yedi ayda başardım" dedi.Trump "Bunları Birleşmiş Milletler yerine benim yapmak zorunda kalmam çok kötü. Ve ne yazık ki, Birleşmiş Milletler hiçbir durumda yardım etmeye bile çalışmadı." diye ekledi.
BM'yi dünya çatışmalarını sona erdirmek için harekete geçmek yerine "sert ifadeli mektuplar" yazmakla suçlayan Trump, "Yaptıkları tek şey, gerçekten sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından mektubun devamını getirmek. Bunlar boş laflar ve boş laflar savaşı çözmez. Savaşı ve savaşları çözen tek şey eylemdir." dedi.
Trump, AFP
"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN AMACI NE Kİ?"
Trump, çeşitli çatışmalarda barışı sağlamak için yürüttüğü müzakere sürecini anlatırken "Birleşmiş Milletler'in bizim için orada olmadığını fark ettim. Öyleyse Birleşmiş Milletler'in amacı nedir?" diye sordu.
Trump, AFP
PROMPTER KRİZİNDEN SONRA BM BİNASINI DA YERDEN YERE VURDU
Başkan Trump, gayrimenkul geliştiricisi olarak çalıştığı dönemde Birleşmiş Milletler kompleksini yenilemek için yaptığı başvurunun reddedilmesinden yakındı ve şöyle konuştu:
Bu Birleşmiş Milletler kompleksinin yenilenmesi ve yeniden inşası için teklif verdim. Çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar bunu 500 milyon dolara yapacağımı söylemiştim. Her şey çok güzel olacaktı. 'Sana mermer zemin yaptıracağım' derdim. Ancak o zamanlar çok daha pahalı olan ve çok daha kalitesiz bir ürün olan başka bir yöne gitmeye karar verdiler. Maliyetleri çok fazla aştı. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler'de pek çok şey tam da böyle ama çok daha büyük ölçekte gerçekleşiyor. Çok, çok daha büyük.
İRAN SALDIRISI
İran'ın asla nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğini ilan eden Trump haziran ayında İran'ın nükleer tesisine yönelik saldırıları ile ilgili "Benim tutumum çok basit. Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin en tehlikeli silaha sahip olmasına asla izin verilemez." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
Dünyada başka hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapamazdı. Başka hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapacak donanıma sahip değil. Dünyadaki en güçlü silahlara sahibiz. Onları kullanmaktan nefret ediyoruz.
Trump, AFP
"GAZZE'DEKİ SAVAŞI DERHAL DURDURMALIYIZ"
Trump, Hamas'ın İsrail'le savaşını sona erdirmek için tüm rehineleri iade etmesini istediğini vurguladı. "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Durdurmalıyız. Bunu başarmalıyız. Müzakere etmeliyiz. Hemen. Barış için müzakere etmeliyiz. Rehineleri geri almalıyız." diyen Trump Hamas'ın hem yaşayan hem de ölen rehineleri iade etmesini istediğini söyledi.
FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLETLERE YÜKLENDİ
Trump, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşın sona erdirilmesi çağrısını yineledi ve Filistin'i devlet olarak tanıyan ABD müttefiklerine de aynı incelikte yüklendi. "7 Ekim'i unutamayız. Bu kurumun bir kısmı Filistin devletini tek taraflı olarak tanımaya çalışıyor. Hamas teröristlerinin vahşetleri için ödül çok büyük olur." dedi.
RUSYA'YA BİR TEHDİT DE BM KÜRSÜSÜNDEN
Rusya'ya ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit eden Trump "Rusya savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD çok güçlü gümrük vergileri uygulamaya tamamen hazırdır ve bunun kan dökülmesini çok hızlı bir şekilde durduracağına inanıyorum" dedi.
Trump, AA
BİYOLJİK SİLAH HAMLESİ
ABD Başkanı yapay zekanın kullanımını da içerecek şekilde Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin uygulanması için yeni bir uluslararası çabaya öncülük edeceğini duyurdu ve "Birkaç yıl önce, denizaşırı ülkelerde yapılan pervasız deneyler bize yıkıcı bir küresel salgına yol açtı" şeklinde konuştu.
Avrupa'nın yüksek göç oranları nedeniyle "ciddi sıkıntılar" içinde olduğunu söyleyen Trump, "Eğer bir şeyler hemen yapılmazsa Batı Avrupa'nın sonu olur" uyarısında bulunan Obama, "Hem göç hem de onların intihar enerjisi fikirleri Batı Avrupa'nın sonu olur" diye ekledi.
Başkan Trump, Birleşmiş Milletler'e yönelik bir dizi dramatik saldırıda, uluslararası kuruluşu "Batılı ülkelere ve sınırlarına yönelik bir saldırıyı finanse etmekle" suçladı.
BİR TEHDİT DE VENEZUELA'YA
ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyu ABD'ye sokmaya çalışan kartellerin "ortadan kaldırılacağı" konusunda uyardı ve şöyle konuştu:
Son zamanlarda, Nicolas Maduro liderliğindeki Venezuelalı teröristleri ve uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerini, Amerika Birleşik Devletleri'ne zehirli uyuşturucu sokan her terörist haydutu yok etmek için ABD ordusunun üstün gücünü kullanmaya başladık. Lütfen sizi yok edeceğimiz konusunda uyarın. Yaptığımız şey bu. Başka seçeneğimiz yok. Buna izin veremeyiz.