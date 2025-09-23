Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu

Trump, AFP

KENDİSİNİ ÖVDÜ BM'Yİ GÖMDÜ

Trump, sona erdirdiğini iddia ettiği savaşlarla övünürken Birleşmiş Milletler'in barışı sağlamada daha fazla rol oynamaması konusunda da eleştirilerde bulundu. Trump, görevdeyken sonlandırdığını iddia ettiği yedi savaş hakkında, "Hiçbir başkan, başbakan ve hatta başka hiçbir ülke buna yakın bir şey yapmadı ve ben bunu sadece yedi ayda başardım" dedi.Trump "Bunları Birleşmiş Milletler yerine benim yapmak zorunda kalmam çok kötü. Ve ne yazık ki, Birleşmiş Milletler hiçbir durumda yardım etmeye bile çalışmadı." diye ekledi.

BM'yi dünya çatışmalarını sona erdirmek için harekete geçmek yerine "sert ifadeli mektuplar" yazmakla suçlayan Trump, "Yaptıkları tek şey, gerçekten sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından mektubun devamını getirmek. Bunlar boş laflar ve boş laflar savaşı çözmez. Savaşı ve savaşları çözen tek şey eylemdir." dedi.