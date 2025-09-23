CANLI | Başkan Erdoğan'dan BM'de hakikat manifestosu! Gazze ve mazlumların sesi olmak için 15. kez kürsüde... Tarihi mesajlar

Dünyanın 5'ten büyük olduğu hakikatini dünya ülkelerini bir kez daha hatırlatan Erdoğan burada tarihi mesajlar veriyor. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: - Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız - Filistin'i daha fazla ülke tanımalı





- Özellikle Gazze'de gözlerimizin önünde 700 günü aşkın bir süredir soykırım devam ediyor.



- Tayyip Erdoğan olarak içim kan ağlayarak söylüyorum; Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor.







- İnsanlık tarihi Gazze gibi bir vahşet görmemiştir.



- Bu kürsünden açık açık ifade ediyorum. Gazze'de bir savaş yok. Soykırım ve toplu kıyım politikası var. Bu 7 Ekim olayı öne sürülerek uygulanan bir soykırım politikasıdır.



- Vadedilmiş topraklar saplantısıyla hareket eden İsrail insanlığın müşterek kazanımlarına kastetmektedir.



- Kudüs-ü Şerif bu radikalizmin doğrudan hedefi. Bu cinnet hali daha fazla devam edemez!



- Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı. İnsani yardımların engelsiz girişine izin verilmeli.



- Bütün devlet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum. Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin



- Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli



- Sesini çıkarmayanlar da bu vahşete ortak



KIBRIS ADASI'NDA İKİ AYRI DEVLET VARDIR!



Başkan Erdoğan: Uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya davet ediyorum





Detaylar geliyor...