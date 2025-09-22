Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Skandal şarkı sözleri sonrası harekete geçilmişti

LGBT sapkınlığı, aile kurumunu baltalayan bir tehlike olarak, sahte sanat kılıfıyla topluma dayatılmaya sürdürülürken, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı bu skandalın son örneği oldu.
Müstehcenlik barındıran sözler vatandaşın tepkisi çekerken bakanlıklar harekete geçti.
BAKANLIKLARDAN PEŞ PEŞE KARARLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
17 Eylül'de Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.
Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.
İçişleri Bakanlığı da 18 Eylül'de Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bakanlıkntan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
İFADE VERİYOR
Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye gitti.