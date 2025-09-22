Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Skandal şarkı sözleri sonrası harekete geçilmişti

LGBT sapkınlığı, aile kurumunu baltalayan bir tehlike olarak, sahte sanat kılıfıyla topluma dayatılmaya sürdürülürken, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı bu skandalın son örneği oldu. Müstehcenlik barındıran sözler vatandaşın tepkisi çekerken bakanlıklar harekete geçti. Mabel Matiz Adliye'de!

BAKANLIKLARDAN PEŞ PEŞE KARARLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Mabel Matizin Perperişan şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: Sözler müstehcen değil mi? | İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu 17 Eylül'de Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.