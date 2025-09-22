PODCAST CANLI YAYIN

Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Skandal şarkı sözleri sonrası harekete geçilmişti

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı müstehcen sözleriyle tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını zedeleyip gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle erişim engeli için mahkemeye başvurdu. Vatandaşlar CİMER'e yağdırdığı şikayetlerle "örf ve adete aykırı" diye tepki gösterirken İçişleri Bakanlığı da TCK'nın 226. maddesiyle suç duyurusu yaptı. Bugün Mabel Matiz sahne adıyla bilinen Fatih Karaca, polis eşliğinde ifade vermeye gitti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Skandal şarkı sözleri sonrası harekete geçilmişti

LGBT sapkınlığı, aile kurumunu baltalayan bir tehlike olarak, sahte sanat kılıfıyla topluma dayatılmaya sürdürülürken, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı bu skandalın son örneği oldu.

Müstehcenlik barındıran sözler vatandaşın tepkisi çekerken bakanlıklar harekete geçti.

Mabel Matiz Adliye'de!

BAKANLIKLARDAN PEŞ PEŞE KARARLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Mabel Matizin Perperişan şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: Sözler müstehcen değil mi? | İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunduMabel Matizin Perperişan şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: Sözler müstehcen değil mi? | İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

17 Eylül'de Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı da 18 Eylül'de Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıkntan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İFADE VERİYOR
Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye gitti.

''Sözler biraz müstehcen mi?''

ANNESİNİN UYARDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
LGBT sapkınlığına verdiği destekle bilinen Matiz bir konserinde ahlak dışı şarkıya annesinin de, "Sözler biraz müstehcen değil mi?" tepki gösterdiğini itiraf etmişti.

Toplumun değerlerini gözardı eden Matiz annesinin, "Sözler biraz müstehcen mi?" dediğini ancak kendisinin bunu dikkate almadığını dile getirmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Skandal şarkı sözleri sonrası harekete geçilmişti
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katz'dan Suriye'de işgal pozu
58 yıl aradan sonra BM’de konuşacak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıktı duruşma 23 Şubat'a ertelendi
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi