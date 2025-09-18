PODCAST CANLI YAYIN

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: "Sözler müstehcen değil mi?" | İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. LGBT sapkınlığına verdiği destekle bilinen Matiz bir konserinde ahlak dışı şarkıya annesinin de, "Sözler biraz müstehcen değil mi?" diyerek tepki gösterdiğini itiraf etmişti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: "Sözler müstehcen değil mi?" | İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı da, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

Mabel Matiz (Sosyal medya)Mabel Matiz (Sosyal medya)


AİLE KURUMUNA SALDIRI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Mabel Matiz (Sosyal medya)Mabel Matiz (Sosyal medya)

VATANDAŞLAR ŞİKAYETTE BULUNDU

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

Mabel Matiz (Sosyal medya)Mabel Matiz (Sosyal medya)


ANNESİNİN UYARDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

LGBT sapkınlığına verdiği destekle bilinen Matiz bir konserinde ahlak dışı şarkıya annesinin de, "Sözler biraz müstehcen değil mi?" tepki gösterdiğini itiraf etmişti. Toplumun değerlerini gözardı eden şarkıcı annesinin, "Sözler biraz müstehcen mi?" dediğini ancak kendisinin bunu dikkate almadığını dile getirmişti.

İşte şarkının sözleri:

Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar

Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam dönmek yok
İsterse topa koysunlar

