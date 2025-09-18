Mabel Matiz (Sosyal medya)



LGBT sapkınlığına verdiği destekle bilinen Matiz bir konserinde ahlak dışı şarkıya annesinin de, "Sözler biraz müstehcen değil mi?" tepki gösterdiğini itiraf etmişti. Toplumun değerlerini gözardı eden şarkıcı annesinin, "Sözler biraz müstehcen mi?" dediğini ancak kendisinin bunu dikkate almadığını dile getirmişti.

İşte şarkının sözleri:

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

