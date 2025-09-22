PODCAST
Mabel Matiz Adliye'de!
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 15:18
Şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” şarkısının sözleri nedeniyle soruşturma konusu oldu. İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Matiz, ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
