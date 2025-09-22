Başkan Erdoğan ABD'de... Gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: 80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Görüşmelerin ilk gününde, (yarın) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkânı bulacağım. Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde, şu an itibarıyla Birleşmiş Milletler'de yaklaşık 140 ülke Filistin'i tanımış durumda. Bu tabii sevindirici. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa birkaç devletin daha Filistin'i tanıdığını göreceğiz. Bunlar da bizler için ayrıca sevindirici olacak.

SAYIN TRUMP'LA GÖRÜŞECEĞİZ

25 Eylül Perşembe günü ise Washington'da değerli dostum Sayın Trump'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmemizde ticaret, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere ikili işbirliğimizi güçlendirecek konuları değerlendireceğiz. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna desteğimizi daha önce ifade etmiştik.



ORTADOĞU'DA ATILACAK ADIMLAR HAYATİ ÖNEMDE

Başkan Erdoğan, ABD'de temaslarını yapacağı Türkevi'ne gitti. Girişte vatandaşların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, "Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile görüşmemiz bölgeyi ilgilendiriyor, Ortadoğu'da atılacak her adım bizim için hayati önemde" dedi