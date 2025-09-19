Türkiye, Şam Havalimanı'nı yenileme çabalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesinde kolaylık sağlayan ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sisteminin 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini duyurdu.

Şam Havalimanı'na zorlu hava koşullarında iniş desteği (takvim.com.tr)

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına yönelik teknik destek kapsamında yapılan son sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevkiyat planı

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını belirterek, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını kaydetti.

Şam'daki havalimanına yönelik teknik destek kapsamında yapılan son sevkiyatlar

'HAVA TRAFİĞİ DAHA EMNİYETLİ HALE GELECEK'

Emniyetli uçuş için kritik cihazların Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Söz konusu cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek" dedi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevkiyat

ASELSAN RADAR SİSTEMLERİ KURUYOR

Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yapıyor

Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN'ın inşaat çalışmalarına başladığını belirten Uraloğlu, "ASELSAN tarafından kule, prefabrik bina ve elektronik sistemlerin üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçalar da önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacak" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'DEN 25 KİŞİLİK EKİP GÖNDERİLMİŞTİ

Abdulkadir Uraloğlu bu senenin başında yaptığı bir açıklamada, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını bildirmişti.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 13 yıl süren Suriye'deki iç savaşta hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinden oluşan teknik ekip kurduklarını belirtmişti.

Görevli 25 kişilik ekibin, 7 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını aktaran Uraloğlu, "Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tırla sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz, Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.