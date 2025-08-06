Kalyon Holding'den yapılan açıklamaya göre, enerji, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Suriye'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın huzurunda, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Şam Uluslararası Havalimanı'na Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'tan dev yatırım | 4 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı! (Takvim.com.tr) Anlaşma kapsamında Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek. Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak. MAYIS AYINDA 7 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Geçen mayıs ayında da Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında Kalyon Holding ve Cengiz Holding'in de aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek 5 bin MW'lık enerji yatırımının tamamlanmasıyla, yıllık yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretimi öngörülürken bu sayede Suriye'nin elektrik ihtiyacının çok önemli bir bölümünün karşılanması planlanıyor.