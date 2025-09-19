PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da tarihi mesajlar verdi. Gazze Kasabı Netanyahu'ya kürsüden yanıt veren Erdoğan, "Silvan Kitabesini vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kudüs'ü yönelik her saldırı karşısında serdengeçtileri bulacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail'e Kudüs'e dair tek çakıl taşı vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabilidiniz mi? Biz Abdülhamid'in torunuyuz aynı yoldayız" dedi. Teknofest Kuşağı ile istikbale güvenle baktıklarını söyleyen Erdoğan, "Destan yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gün etkinlikleriyle İstanbul'da ziyaretçilerini ağırladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2025 için Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Yerli savunma sanayiinden Kudüs'e tarihi mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili İstanbullular, Teknofest'in öncü neferleri, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. Teknofest'in 13.sünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz.

Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü Teknofest kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Sizin gibi zihni ve ufku açık hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe istikbale güvenle bakıyoruz.

Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 64 farklı yarışmaya 81 il yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmayla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı kutluyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

Teknofest bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Teknofest 2025'in havasını solumaya davet ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.

Teknofest küresel bir marka oldu. Zorluklar baskılar karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Özdemir Bayraktar abimiz ve nicelerinin azmi mücadelesi vardır. Vatanımız için ölüme yürüyen şehit ve gazilerimizin kahramanlığı vardır.

Bugün karada havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. 27 Ağustosta 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envantere katarak bir tarihi eşiği daha geride bıraktık. Başlangıç destanımızı yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Yapay zeka teknolojilerinde de atılımlara hazırlık içindeyiz.Dijital tekelleşmeye itiraz olarak gördüğümüz Nsosyal hizmete girdi. Biz de orada yerimizi aldık. 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Nereden nereye. Türk yaparsa yapar. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır.

Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanlarının arka tarafında bu hakikati bilmeleri vardır. Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. İlk kıblemiz Kudüs'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

KUDÜS'TEN ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ

Bir de utanmadan kitabenin peşine düşüyor. Değil size kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Kudüs'ten elimizi çekmeyeceğiz.

Topraklarını terk etmeyen Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha selamlıyorum.

Bizim Teknofest kuşağından beklentimiz budur. Azim ve iradenizi daima koruyacaksınız. Kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Kendiniz ve milletimiz için hep daha iyisini hedefleyeceksiniz. Ben Teknofest nesline güveniyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.


DAVET BAŞKOMUTANDAN İCABET İSTANBULLUDAN

Erdoğan önceki gün "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım" diyerek gençler olmak üzere tüm İstanbulluları alana davet etmişti.



Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahuya TAKVİMden yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz


Takvim.com.tr, TEKNOFEST İstanbul'u sahadan anbean takip edip çok özel detayları okurlarına aktardı.

Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Kudüs bizim" sözlerini ve savunma sanayiindeki gelişmelerden İsrail'in duyduğu rahatsızlığı sordu.

Bayraktar, "Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Türkiyenin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİMe anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutku


TEKNOFEST'in yıldızı SOLOTÜRK ekibi de nefes kesen gösterilerin perde arkasını ve eşsiz manevraların sırlarını TAKVİM'e anlattı.

