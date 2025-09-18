PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"

Türkiye’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda unutulmaz gösterilere imza attı. Nefes kesen manevraların perde arkasını ve pilot olma sürecinin zorlu aşamalarını Özel İçerik Editörümüz Nur Demir’e anlatan Yarbay Murat Bakıcı ve Binbaşı Erhan Aydemir, gökyüzüne yazılan başarı hikayesini gençlere ilham verecek sözlerle paylaştı. Çocukluk hayallerinden binlerce saatlik uçuş tecrübesine, en sevdikleri manevralardan yerdeki pilotun kritik rolüne kadar tüm detayları aktaran kahraman pilotlar, “havacılık kalbe düşen bir tutkudur” diyerek gençlere hayallerinin peşinden koşma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin gururu SOLOTÜRK, TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda unutulmaz gösteriler gerçekleştirdi.

Nefes kesen gösterilerin perde arkasını ve eşsiz manevraların sırlarını Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, kahraman pilotlarımıza sordu.

NASIL SOLOTÜRK PİLOTU OLUNUR?

Gençlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Nasıl SOLOTÜRK pilotu olunur?" sorusuna SOLOTÜRK Takım Lideri Yarbay Murat Bakıcı, 20 yıllık bir süreci özetleyerek yanıt verdi:

"Öncelikle Milli Savunma Üniversitesi Hava Okulu'na girmek gerekiyor. Hava okulunu başarıyla bitirdikten sonra sağlık muayenesine girmek gerekiyor. Tabii bu esnada sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten okula girdiğinizde okuldaki komutanlarımız, hocalarımız, üstlerimiz sizi bu konuda yönlendiriyor. Sağlık muayenesini geçtikten sonra uçuş okuluna gidiyorsunuz.

Uçuş okulunu başarıyla tamamlayıp göğsünüze kanatlarınızı taktıktan sonra F16 Harbi hazırlık eğitimine başlıyorsunuz. F16 Harbi hazırlık eğitimini de başarıyla bitirdikten sonra kıtalara artık muharip kıtanıza çıkıyorsunuz. Bizleri dünyadaki diğer gösteri pilotlarından ayıran en önemli özelliğimiz aktif savaş pilotu olmamız.

Aktif bütün harekat, operasyon, görev, tatbikat, işte yeni yetişen arkadaşlarımızın eğitimi vesaire hepsinde öğretmen pilot olarak görev alıyoruz. Benim F16'da 4.200 saatin üzerinde bir uçuşum var. Erhan Binbaşımın 3.500 saatin üzerinde bir uçuşu var. Askeri havacılıkta belki bu sivil havacılık için çok yüksek rakamlar gibi gelmeyebilir ama askeri havacılıkta yüksek rakamlar. Malumunuz, kokpitimiz gördüğünüz gibi üç oda bir salon değil, dar bir kokpit. Orada 4.200 saat geçirmek uzunca bir zamanı tekabül ediyor.

F16'da tecrübelendikten sonra uçuş emniyetçisi yapmamış olmak, amirlerinden, komutanlarından iyi siciller almış olmak, iyi bir yabancı dilinin olması bu şekilde. Başvurular açılıyor ve siz de başvuruyorsunuz. Takiben Hava Kuvvetleri komutanımızın onayıyla da Solotürk pilotu olarak seçiliyorsunuz ve Türk Hava Kuvvetleri'ni, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, yurt dışında da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etme görevi size tevdi ediliyor. Ve bunu gururla gerçekleştiriyorsunuz. Aslında 20 senelik bir süreyi size bir buçuk dakikada özetledim."

"ÇOCUKLUĞUMDA GÖNLÜME DÜŞEN BİR TUTKUYDU"

Özel İçerik Editörümüz Nur Demir'in "SOLOTÜRK pilotu olmak çocukluk hayaliniz miydi?" sorusuna yanıt veren Yarbay Bakıcı, havacılığın kalbe düşen bir tutku olduğunu söyledi. Kendisi için bu tutkunun çocukluk yıllarında başladığını belirten Bakıcı, tüm gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını şu sözlerle tavsiye etti:

"Havacılık bir tutku. Bu havacılık kalbinize düşen bir tutku. Bazen bu çocuklukta düşüyor, bazen ortaokul yıllarında, bazen lise yıllarında. Benim gönlüme çocukluğumda düşen bir tutkuydu ve şükürler olsun Mevlam bunu nasip etti ve burada halkımızın karşısına, karşısına geçip gösteri yapabilme, Ay Yıldızlı bayrağımızı taşıyabilme görevi kısmet oldu. Dolayısıyla herkes hayallerinin peşinden koşsunlar. Hayallere yakalamak zor değil. Sadece onu yakalamak isteyip ve biraz da çaba sarf etmek gerekiyor."

FAVORİ MANEVRASINI AÇIKLADI

SOLOTÜRK İkinci Gösteri Pilotu Binbaşı Erhan Aydemir ise, Özel İçerik Editörümüz Nur Demir'in sorusu sonrası en sevdiği manevranın reverans hareketi olduğunu açıkladı.

Yandan bakıldığında sinüzoidal bir şekil oluşturan bu manevranın kokpit içinde alışana kadar rahatsız edici olabildiğini anlatan SOLOTÜRK İkinci Gösteri Pilotu Binbaşı Erhan Aydemir,

"Sizlere sunduğumuz gösterinin bir gösteri paketi var. Uçuş paketi var. Bunun içerisindeki manevraların biz öncesinde hazırlıklarını yapıyoruz. Sizin huzurunuza çıkmadan önce, halkımızın huzuruna çıkmadan önce. Ben bu paket içerisinde reverans hareketimiz var. En sevdiğim hareket o açıkçası. Dışarıdan izlenildiği zaman çok güzel, sinüzoidal bir şekil görünüyor. yandan bakıldığında ama kokpit içerisinde kafanız bir kanopide bir yerde oturuyorsunuz. O bölüm biraz alışana kadar rahatsız edici olabiliyor ama sonrasında oldukça zevkli bizim için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Binbaşı Erhan Aydemir, uçuş gösterilerinde yerdeki pilotun rolünü de anlattı:

"Solotürk'te iki gösteri pilotumuz var. Birimiz gökyüzünde performans sergilerken diğerimiz uçuş emniyet subayı olarak yerde görevli oluyor. Yerdeki pilotun görevi havadaki uçuş formasyonlarını takip etmek. Ayrıca uçuş hattının, uçuşa uygun olup olmadığını, drone vesaire uçuş hattını engelleyecek herhangi bir vasıtanın ya da bir anormalinin olup olmadığını kontrol etmek oluyor. Aslına bakarsanız pilotun, uçan pilotun yerdeki gözü oluyor diyebiliriz."

