Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin gururu SOLOTÜRK , TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda unutulmaz gösteriler gerçekleştirdi.

Nefes kesen gösterilerin perde arkasını ve eşsiz manevraların sırlarını Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, kahraman pilotlarımıza sordu.

NASIL SOLOTÜRK PİLOTU OLUNUR?

Gençlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Nasıl SOLOTÜRK pilotu olunur?" sorusuna SOLOTÜRK Takım Lideri Yarbay Murat Bakıcı, 20 yıllık bir süreci özetleyerek yanıt verdi:

"Öncelikle Milli Savunma Üniversitesi Hava Okulu'na girmek gerekiyor. Hava okulunu başarıyla bitirdikten sonra sağlık muayenesine girmek gerekiyor. Tabii bu esnada sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten okula girdiğinizde okuldaki komutanlarımız, hocalarımız, üstlerimiz sizi bu konuda yönlendiriyor. Sağlık muayenesini geçtikten sonra uçuş okuluna gidiyorsunuz.

Uçuş okulunu başarıyla tamamlayıp göğsünüze kanatlarınızı taktıktan sonra F16 Harbi hazırlık eğitimine başlıyorsunuz. F16 Harbi hazırlık eğitimini de başarıyla bitirdikten sonra kıtalara artık muharip kıtanıza çıkıyorsunuz. Bizleri dünyadaki diğer gösteri pilotlarından ayıran en önemli özelliğimiz aktif savaş pilotu olmamız.