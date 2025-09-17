Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Takvim.com.tr'den Nur Demir'e konuştu.



"Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz" diyen Bayraktar, editörümüz Demir'in "Netanahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Kudüz bizim" sözleri için ne söylemek istersiniz? Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumu ve savunma sanayiindeki gelişimler Netanyahu'yu korkutuyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Selçuk Bayraktar Takvim'e konuştu

Şu ifadeleri kullandı:



"MAZLUM COĞRAFYALARIN UMUDU TEKNOFEST"



Medeniyetimizin güneşli yüzlü çocuklarının atılımları gayretleri bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Elbet de mazlum coğrafyaları da gururlandırıyor ve hepsine umut salıyor.