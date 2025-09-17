PODCAST CANLI YAYIN

Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz

Takvim.com.tr, TEKNOFEST İstanbul için Atatürk Havalimanı'nda yerini aldı. Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a "Netanahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Kudüz bizim" sözlerini ve savunma sanayiindeki gelişmelerden İsrail'in duyduğu rahatsızlığı sordu. Bayraktar, "Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Takvim.com.tr'den Nur Demir'e konuştu.

"Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz" diyen Bayraktar, editörümüz Demir'in "Netanahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Kudüz bizim" sözleri için ne söylemek istersiniz? Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumu ve savunma sanayiindeki gelişimler Netanyahu'yu korkutuyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Selçuk Bayraktar Takvim'e konuştu

Şu ifadeleri kullandı:

"MAZLUM COĞRAFYALARIN UMUDU TEKNOFEST"

Medeniyetimizin güneşli yüzlü çocuklarının atılımları gayretleri bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Elbet de mazlum coğrafyaları da gururlandırıyor ve hepsine umut salıyor.




"BİZ ASLA YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz.



TEKNOFEST POZU

Selçuk Bayraktar, daha sonra Turkuvaz Medya Özel İçerik Editörleri ile "TEKNOFEST" pozu verdi.

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyalden sonra Küre geliyor: Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruzTEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyalden sonra Küre geliyor: Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal'den sonra "Küre" geliyor: "Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz"
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Borsa İstanbul
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
Türk Telekom
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplanıyor: Söz sırası akademisyenlerde
Sabahtan akşama ATV izlendi! Müge Anlı, Esra Erol ve Gözleri KaraDeniz ilk 3’te!
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu