Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST İstanbul'da tarihi mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da tarihi mesajlar verdi. Gazze Kasabı Netanyahu'ya kürsüden yanıt veren Erdoğan, "Silvan Kitabesini vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kudüs'ü yönelik her saldırı karşısında serdengeçtileri bulacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail'e Kudüs'e dair tek çakıl taşı vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabilidiniz mi? Biz Abdülhamid'in torunuyuz aynı yoldayız" dedi. Teknofest Kuşağı ile istikbale güvenle baktıklarını söyleyen Erdoğan, "Destan yazmaya yeni başladık. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
