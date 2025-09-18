PODCAST CANLI YAYIN

Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı

“Suç örgütü lideri” olarak tanımlanıp tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan Aziz İhsan Aktaş, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. Aktaş, Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki siyasi rekabetin belediyedeki yolsuzlukları açığa çıkardığını öne sürdü. İmamoğlu ile Akpolat'ın birbirlerini sevmediğini söyleyen Aktaş, belediye içerisindeki gruplaşmalara dikkat çekti. Öte yandan soruşturmada sona yaklaşıldı. Yaklaşık bin sayfalık iddianamede yüzlerce ihale incelenirken, İBB bağlantılarının da dosyaya girdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Suç örgütü lideri" olarak tanımlanarak tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'ın röportajı yayınlandı.

Haftalar önce TYT Türk'te Nuray Başaran'a konuşan Aktaş dikkat çekene açıklamalarda bulundu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına ilişkin iddialarını dile getiren Aktaş, "Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar açığa çıktı" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluktan tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Takvim.com.tr)Yolsuzluktan tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Takvim.com.tr)

'EKREM İMAMOĞLU İLE RIZA AKPOLAT YARIŞ İÇİNDEYDİLER'

CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasında ciddi bir rekabetin olduğunu söyleyen Aktaş, İstanbul il kongresinde, ilçe kongrelerinde aralarında rekabet vardı, yarış içindeydiler. Kendi aralarındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK OPERASYON SİYASİ HESAPLAŞMAYDI"

Gizli tanıkların kim olduğunu, rüşvetçileri bilmediğini söyleyen Aktaş, "hak edişlerimi almak için belediyeye uğradığı dönemde sohbetlerde buna tanık oluyordum" dedi.

İtirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ilk operasyonun siyasi rekabetin sonucu olduğunu öne sürdü.

Aktaş, belediye içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yakın gruplar arasında derin bir çekişme yaşandığını belirterek, "belediye içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yakın gruplar arasında rekabet yaşandığını" söyledi.

Yolsuzluktan tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Takvim.com.tr)Yolsuzluktan tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Takvim.com.tr)

BİRBİRLERİNİ SEVMİYORLARDI

Aktaş, "Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk. Görüyorduk birbirlerini sevmiyorlardı" ifadelerini kullandı.

DAVALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

"Rıza Akpolat'ın , Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların sonuçlarını takip ettiğini belirten Aktaş, "basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu. Bir beklentisinin olduğunu görüyordum. Çalıştığımız ekipler, Ekrem Bey'in Rıza Akpolat'ı, Rıza Akpolat'ın da Ekrem Bey'i sevmediğini söylüyorlardı" dedi.

Etkin pişmanlıktan yaralanan itirafçı Aziz İhsan Aktaş (Takvim.com.tr)Etkin pişmanlıktan yaralanan itirafçı Aziz İhsan Aktaş (Takvim.com.tr)

HER HANGİ BİR BASKI GÖRMEDİM

Aktaş, herhangi bir baskı altında olmadığının altını çizerek, "Herhangi bir baskı olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurumu yaptım" dedi. Aktaş ayrıca, bilgi ve belgeleri toplamak için uzun süre çalıştığını belirterek, "Nisan ayı sonuna kadar ancak bilgi ve belgeleri toplayabildik" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin milyarlık vurgununda bin dosyalık dev iddianame geliyor (Takvim.com.tr)CHP'li belediyelerin milyarlık vurgununda bin dosyalık dev iddianame geliyor (Takvim.com.tr)

YÜZLERCE İHALENİN AYRI AYRI İNCELENDİ

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasında iddianamenin hazırlanmasında sona yaklaşıldı. Bir başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısının ortak çalışmasıyla hazırlanan iddianamenin yaklaşık bin sayfa tutacağı, dosyada yüzlerce ihalenin ayrı ayrı incelendiği öğrenildi.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

İBB BAĞLANTISI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

habere göre, tanıklar, gözaltına alınan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümleriyle alınan ifadelerle birlikte belediyelerle ilgili usulsüzlük iddiaları tek tek soruşturma dosyasına girdi. İtiraflarda yer alan birçok ilişkinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) doğrudan veya dolaylı bağlantılar taşıdığı da soruşturma dosyasında kayda geçti.

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı (Takvim.com.tr)Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı (Takvim.com.tr)

CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yaklaşık 30 milyar liralık yolsuzluk iddiasının yer aldığı dosya kapsamında tutuklanan isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara bulunuyor.

Soruşturma kapsamında Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

