Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı

Yolsuzluktan tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Takvim.com.tr)

BİRBİRLERİNİ SEVMİYORLARDI

Aktaş, "Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk. Görüyorduk birbirlerini sevmiyorlardı" ifadelerini kullandı.

DAVALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

"Rıza Akpolat'ın , Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların sonuçlarını takip ettiğini belirten Aktaş, "basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu. Bir beklentisinin olduğunu görüyordum. Çalıştığımız ekipler, Ekrem Bey'in Rıza Akpolat'ı, Rıza Akpolat'ın da Ekrem Bey'i sevmediğini söylüyorlardı" dedi.