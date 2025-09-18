Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı

Suç örgütü lideri" olarak tanımlanarak tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'ın röportajı yayınlandı.
Haftalar önce TYT Türk'te Nuray Başaran'a konuşan Aktaş dikkat çekene açıklamalarda bulundu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına ilişkin iddialarını dile getiren Aktaş, "Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar açığa çıktı" ifadelerini kullandı.
'EKREM İMAMOĞLU İLE RIZA AKPOLAT YARIŞ İÇİNDEYDİLER'
CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasında ciddi bir rekabetin olduğunu söyleyen Aktaş, İstanbul il kongresinde, ilçe kongrelerinde aralarında rekabet vardı, yarış içindeydiler. Kendi aralarındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı.
"BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK OPERASYON SİYASİ HESAPLAŞMAYDI"
Gizli tanıkların kim olduğunu, rüşvetçileri bilmediğini söyleyen Aktaş, "hak edişlerimi almak için belediyeye uğradığı dönemde sohbetlerde buna tanık oluyordum" dedi.
İtirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ilk operasyonun siyasi rekabetin sonucu olduğunu öne sürdü.
Aktaş, belediye içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yakın gruplar arasında derin bir çekişme yaşandığını belirterek, "belediye içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yakın gruplar arasında rekabet yaşandığını" söyledi.