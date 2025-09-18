Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturmasında sona gelindi. Türkiye’nin en kapsamlı yolsuzluk dosyalarından biri olmaya aday dosyayla ilgili edinilen bilgilere göre, 1 başsavcı vekili ve 1 cumhuriyet savcısının ortaklaşa hazırladığı iddianamenin yaklaşık bin sayfa tutacağı, dosyada yüzlerce ihalenin ayrı ayrı mercek altına alındığı öğrenildi.

30 milyar liralık yolsuzluğun mercek altına alındığı soruşturmada tutuklanan önemli isimler arasında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yer alıyor. Soruşturma kapsamında Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.

KİRLİ ÇARKI İFŞA ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasında sona gelindi. Soruşturmada kırılma noktası, tutuklanan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yaptığı itiraflar oldu. Önce ev hapsi verilen ardından kaldırılan Aktaş'ın, iş yaptığı belediyelerdeki kirli ihale düzenine ilişkin verdiği bilgiler, dosyanın seyrini değiştirdi.

İBB İLE BAĞLANTILI

Tanıklar, gözaltına alınan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümleriyle alınan ifadelerle birlikte belediyelerle ilgili usulsüzlük iddiaları tek tek soruşturma dosyasına girdi. İtiraflarda yer alan birçok ilişkinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) doğrudan veya dolaylı bağlantılar taşıdığı da soruşturma dosyasında kayda geçti.

İDDİANAME TAM 1000 SAYFA

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, MASAK ve Vergi Uzmanı bilirkişilerden gelen raporların da dosyaya eklenmesiyle birlikte yaklaşık 30 milyar liralık yolsuzluğun olduğu bin sayfalık iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği öğrenildi.

KARALAR DA TUTUKLANDI

Soruşturmanın yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadığı; Adana, Seyhan, Adıyaman gibi illerdeki belediyelerle Aktaş'ın şirketleri arasında da milyarlarca liralık ihaleler gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın da arasında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. İddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

9 DALGA OPERASYON VE BELEDİYELER

Dosya kapsamında bugüne kadar 9 dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Beşiktaş, Esenyurt, Adana, Avcılar ve Gaziosmanpaşa belediyelerinde çalışan birçok isim dalga dalga operasyonlarla gözaltına alındı. İşte, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan isimlerden bazıları: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay.

