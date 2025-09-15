PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de katliamdan kurtulmak için göç ediyorlar

Gazze'den göç hızlandı. Binlerce kişi katliamdan kurtulmak için kentten uzaklaşıyor

Gazze'de katliamdan kurtulmak için göç ediyorlar

Filistinli aileler dün de Gazze şehrini terk etmeyi sürdürdü; bazıları kamyonetlere doluşmuş, bazıları ise yürüyerek. Katil İsrail de kent merkezine saldırılarını sürdürüyor. Bir AFP muhabiri, ebeveynlerin çocuklarını kucaklarında taşıdığını, yaşlıların ise aksayarak ilerlediğini bildirdi.

AFP görüntüleri, Gazze şehrinin güneyindeki Nuseyrat yakınlarındaki sahil yolunda yorgun ailelerin eşyalarını araçlara yığmış halde ilerlediğini gösteriyor.

Gazze'nin güneybatısındaki Tal el-Hava semtinde yaşayan 45 yaşındaki Umm Alaa Şaban, "Bütün gece uyumadık. Bombardıman ve patlama sesleri şimdiye kadar durmadı. Çocuklarım dehşet içinde çığlık atıyordu. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bombardıman her yerde" dedi.

Gazze Sivil Savunma Ajansı'na göre, saldırılar dün günü şafak vakti Gazze Şeridi genelinde 23 kişiyi şehit etti


Bir Filistinli güneye doğru ilerleyen uzun kuyrukta tekerlekli sandalyede kucağında bebeğiyle göç kervanına katıldı.

