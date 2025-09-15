PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı zam uygulanmaya başlandı! Aylık öğrenci ve tam abonman fiyat listesi 2025

CHP'li İBB yönetiminin toplu ulaşımda istediği yüzde 30'luk zam bugün itibarıyla hayata geçti. Buna göre, yolcular, bugünden itibaren elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana 2 bin 748 lira ödemeye başladı. Deniz yolunu kullananlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferleri için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a seyahat için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.

CHP'nin İBB yönetimine gelmesinin ardından her gün bir kaza haberiyle tarihinin en kötü toplu ulaşım günlerini yaşayan İstanbul'da akbil fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldı.

İETT kazası (AA)İETT kazası (AA)

ZAMLI TARİFELER HAYATA GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 30'luk zam bugün itibarıyla hayata geçti.

Toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı!

AK PARTİ GRUBU ZAMA KARŞI ÇIKTI

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması kararının AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından bugün uygulanmaya başlandı.

AYLIK ABONMAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yolcular, elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana ise 2 bin 748 lira ödedi.

Deniz yolunu kullanan vatandaşlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a gitmek için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.

Minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkartıldı.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Yolcular, turnikelerde İstanbulkart'ı kullanarak veya ilgili gişelerden ücretini ödeyip, toplu ulaşım hizmetlerinden faydalandı.

EN SON ZAM 15 OCAK'TA

Bu yıl 15 Ocak'ta yapılan İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı.

İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Kentteki ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisinde alınması için harekete geçilmişti.

Bu kapsamda, İBB Meclisi'nde bugün görüşülen ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBBden ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?İBBden ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?

