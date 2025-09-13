Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.AK Parti Teşkilat Akademisi!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Rabbim birlikteliğimizi, bu dayanışmamız baki kılsın. Bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
HİÇ UNUTMAYACAĞIZ
Çok samimi çalışkan bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimizi hiç unutmayacağız.
Biz 86 milyonun kaderini kendi kaderi gören bir siyasi partiyiz. Bu kutlu yolda kılavuzumuz daima milletimiz oldu. Milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük.
Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde güçlerimizi birleştirmek gerektiğinin farkındayız.
AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur.
Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor daha da genişletiyoruz. Önceki gün MKYK toplantımız Konya Seydişehir ile Emirgazi belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Belediye Meclis üyemizi AK Parti'ye ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN GERİ DÖNÜŞ YOK!
10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetine terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Buradan geri dönüş olmayacak. Ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz.
BÖL, PARÇALA, YÖNET OYUNUNA İZİN YOK
Böl, parçala, yönet oyunun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket edenler terör ve terör üzerinden yayılmacılığa izin yoktur, inşallah olmayacaktır.