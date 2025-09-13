Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar

CHP'Lİ ÖZEL'E MANAVGAT AYARI! KÜLÇELER DOLARLAR VE AVROLAR

Muhalefetin tehdit ve hakaret dışında sözü yok. Özgür Efendi bu işten nasıl yırtayım diye düşünedursun. Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü yayımlandı. Bunda da dolarlar, avrolar başrolde. Bakalım bunları nasıl açıklayacak. İşte ona fırsat gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Zerre kadar haysiyeti varsa polis ve yargımızdan özür dilesin.



Hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir. Mahkemeye başvuranlar CHP'li şikayet eden ve edenler CHP'li, para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Ortada CHP' içinde meydan muharebesi var.