Başkan Erdoğan'dan AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hakk'a yürüyen Hamdi Kılıç'ı hiç unutmayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Belediye Meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığını açıkladı. CHP'li Manavgat Belediyesi'nde ortaya çıkan külçe, dolar ve avrolar üzerinden CHP'li Özel'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Zerre kadar haysiyeti varsa polis ve yargımızdan özür dilesin." ifadelerini kullandı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:


Rabbim birlikteliğimizi, bu dayanışmamız baki kılsın. Bugün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

Çok samimi çalışkan bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimizi hiç unutmayacağız.

Biz 86 milyonun kaderini kendi kaderi gören bir siyasi partiyiz. Bu kutlu yolda kılavuzumuz daima milletimiz oldu. Milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük.

Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde güçlerimizi birleştirmek gerektiğinin farkındayız.

AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur.

Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor daha da genişletiyoruz. Önceki gün MKYK toplantımız Konya Seydişehir ile Emirgazi belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Belediye Meclis üyemizi AK Parti'ye ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN GERİ DÖNÜŞ YOK!

10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetine terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Buradan geri dönüş olmayacak. Ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz.

BÖL, PARÇALA, YÖNET OYUNUNA İZİN YOK

Böl, parçala, yönet oyunun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket edenler terör ve terör üzerinden yayılmacılığa izin yoktur, inşallah olmayacaktır.

Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmışManavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış

CHP'Lİ ÖZEL'E MANAVGAT AYARI! KÜLÇELER DOLARLAR VE AVROLAR

Muhalefetin tehdit ve hakaret dışında sözü yok. Özgür Efendi bu işten nasıl yırtayım diye düşünedursun. Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü yayımlandı. Bunda da dolarlar, avrolar başrolde. Bakalım bunları nasıl açıklayacak. İşte ona fırsat gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Zerre kadar haysiyeti varsa polis ve yargımızdan özür dilesin.

Hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir. Mahkemeye başvuranlar CHP'li şikayet eden ve edenler CHP'li, para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Ortada CHP' içinde meydan muharebesi var.

Başkan Erdoğan, Özlem Vural Gürzel'e rozeti taktı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan, Özlem Vural Gürzel'e rozeti taktı (Ekran görüntüsü)


GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel yaptığı açıklamada, "Artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri bekliyorum. Bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak, sizlerle birlikte olduğum için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

