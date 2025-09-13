AK Parti Teşkilat Akademisi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hakk'a yürüyen Hamdi Kılıç'ı hiç unutmayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Belediye Meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığını açıkladı. CHP'li Manavgat Belediyesi'nde ortaya çıkan külçe, dolar ve avrolar üzerinden CHP'li Özel'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Zerre kadar haysiyeti varsa polis ve yargımızdan özür dilesin." ifadelerini kullandı.