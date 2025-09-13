PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Teşkilat Akademisi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hakk'a yürüyen Hamdi Kılıç'ı hiç unutmayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Belediye Meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığını açıkladı. CHP'li Manavgat Belediyesi'nde ortaya çıkan külçe, dolar ve avrolar üzerinden CHP'li Özel'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Zerre kadar haysiyeti varsa polis ve yargımızdan özür dilesin." ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle