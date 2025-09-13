Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış

PODCAST CANLI YAYIN

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da adının geçtiği dosyada, yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucunda 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan otel sahibi K.T. yapı kontrol birimi tarafından önce Demir isimli bir şahsa, ardından Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e yönlendirildiğini, Gül'ün kendisinden, otelin ruhsat ve iskan işlemlerinin hızlandırılması karşılığında pazarlığa kapalı şekilde 1 milyon 250 bin euro talep ettiğini anlatmıştı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/6426 soruşturma numaralı dosyasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün ifadesi kritik bir dönüm noktası oldu. Hüseyin Cem Gül, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.

Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!

DEPODAN NELER ÇIKTI NELER

Bu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Doğukan Kayhan'ın da bilgisine başvuruldu. Kayhan, savcılık huzurunda verdiği ifadede, Hüseyin Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Manavgat belediye başkan yardımcısının rüşvet alma anı!

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para bulundu. Ele geçirilen bu yüklü miktardaki altın ve döviz, soruşturmanın boyutunu daha da büyüttü.

Yetkililer, ele geçirilen delillerin Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma genişletilirken, yeni gözaltıların ve ifadelerin alınması bekleniyor.

OTEL PAZARLIĞINI YEĞEN YAPTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan otel sahibi K.T. yapı kontrol birimi tarafından önce Demir isimli bir şahsa, ardından Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e yönlendirildiğini, Gül'ün kendisinden, otelin ruhsat ve iskân işlemlerinin hızlandırılması karşılığında pazarlığa kapalı şekilde 1 milyon 250 bin euro talep ettiğini anlatmıştı. Manavgat kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme, belediye yönetimi ve siyasette ciddi tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamu kaynaklarının kimler tarafından nasıl istismar edildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

