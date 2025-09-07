PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin Bandırma'daki delege seçimlerinde bir skandal daha: "Bir partide 8 tane mühür varsa bu bir sorundur"

CHP'nin Balıkesir Bandırma'daki delege seçimlerinde yaşanan skandalın detayları ortaya çıktı. CHP İlçe Başkanlığına ait mühürlerin delege seçimlerinden önce çoğaltıldığı ve çok sayıda mührün elden ele dolaştığı ortaya çıktı. Beyaz liste adayı Merve Polat, "Bir partide 8 tane mühür varsa bu bir sorundur. Parti mührü namustur. Ezici çoğunlukla delege seçimlerini kazandığını söyleyenler, partinin namusuna sahip çıkmamıştır." dedi. Polat şaibede adı geçen CHP'li İlçe Başkanı Mehmet Atak'ın disiplin kurulu toplantısına katılmasına da tepki gösterdi. Polat, "Özel gündemle toplanan bu toplantıda, Belediye Başkanının, Kadın kolları Başkanının ne işi var." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bandırma'da 31 Ağustos günü gerçekleştirilen delege seçimlerinde, CHP'ye üye yapılan Bandırma Belediye personeli, Belediyenin otobüsleriyle seçim salonuna taşınmış ve personele mobbing uygulanarak mühürlü zarflar dağıtılmıştı.



Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu liste için dağıtılan mühürlü zarflara ait fotoğraf ve görüntüleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ardından şaibeli delege seçimleri iptal edilmiş ve 7 Eylül'de tekrarlanmasına karar verildi.

CHP'li Başkan Dursun Mirza, turuncu liste ile yarışa giren mevcut CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görüntülerin kurgu olduğunu, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.

Üyelere yapılan mobbing ve dağıtılan mühürlü zarflar nedeniyle seçimi kaybeden beyaz liste adayı Merve Polat ise, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

8 TANE MÜHÜR VAR

"Bir partide 8 tane mühür varsa bu bir sorundur" diyen Polat, CHP Bandırma İlçe Teşkilatına ait mührün çoğaltıldığını, seçimden önce 8 adet parti mührünün elden ele gezdiğini söyledi.

Merve Polat mühürlü zarfların sadece otobüslerde dağıtılmadığını, Belediye personelinin dışında oy kullanacak diğer üyelere de mobbing uygulanıp mühürlü zarf dağıtıldığını öne sürdü. Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Polat açıklamasında, "Parti mührü namustur. Ezici çoğunlukla delege seçimlerini kazandığını söyleyenler, partinin namusuna sahip çıkmamıştır." dedi.

İLÇE BAŞKANI DİSİPLİN KURULU TOPLANTISINA KATILDI KENDİ LEHİNE OY KULLANDI

Ortaya çıkan skandalın ardından CHP Bandırma İlçe Teşkilatı, bir disiplin kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıya adı şaibeye karışan İlçe Başkanı Mehmet Atak da katıldı. Disiplin kurulu toplantısında Atak, kendi lehine oy bile kullandı.

Parti içi soruşturmada normalde tüzük dışı hareket eden kişi soruşturma dışında tutuluyor ve diğer taraf dinleniyor. Ancak Mehmet Atak'ın toplantıya katılıp, "suç işlenmemiştir" diyerek kendi lehine oy kullanması skandal olarak yorumlandı. Basın açıklamasında bu konuya da değinen Merve Polat, "İlçe yönetimi bu konuyla ilgili bir toplantı yaptı. Tüm bu skandala sebep olan İlçe Başkanı bu toplantıya katıldı ve kendi lehine oy kullandı. Özel gündemle toplanan bu toplantıda, Belediye Başkanının, Kadın kolları Başkanının ne işi var. Bu partiyi bu kadar zor durumda bırakan sizler hiç mi utanmadınız" dedi.

Avukat Polat, basın açıklamasının sonunda, "İlçe başkanının halen görevine devam ederek, seçimi yöneteceği ve rahatça aday olabileceği bu seçime beyaz liste olarak katılmama kararı aldık" dedi.

CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar

