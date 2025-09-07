CHP'nin Bandırma'daki delege seçimlerinde bir skandal daha: "Bir partide 8 tane mühür varsa bu bir sorundur"

Bandırma'da 31 Ağustos günü gerçekleştirilen delege seçimlerinde, CHP'ye üye yapılan Bandırma Belediye personeli, Belediyenin otobüsleriyle seçim salonuna taşınmış ve personele mobbing uygulanarak mühürlü zarflar dağıtılmıştı.
Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu liste için dağıtılan mühürlü zarflara ait fotoğraf ve görüntüleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ardından şaibeli delege seçimleri iptal edilmiş ve 7 Eylül'de tekrarlanmasına karar verildi.
CHP'li Başkan Dursun Mirza, turuncu liste ile yarışa giren mevcut CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görüntülerin kurgu olduğunu, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.
Üyelere yapılan mobbing ve dağıtılan mühürlü zarflar nedeniyle seçimi kaybeden beyaz liste adayı Merve Polat ise, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
8 TANE MÜHÜR VAR
"Bir partide 8 tane mühür varsa bu bir sorundur" diyen Polat, CHP Bandırma İlçe Teşkilatına ait mührün çoğaltıldığını, seçimden önce 8 adet parti mührünün elden ele gezdiğini söyledi.