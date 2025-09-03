CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege seçimleri nedeniyle birçok noktada skandallar yaşanmaya devam ediyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen delege seçimleri, usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Bandırma'da seçim sonrası işe alınarak CHP'ye üye yapılan personele otobüste mühürlü zarflar dağıtıldı ve turuncu listeye oy vermeleri için baskı yapıldı. Kameralar skandal görüntüleri kaydetti.

31 Ağustos Pazar günü yapılan delege seçimlerinde, belediye personeline Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu listeye oy vermeleri için mobbing uygulandı. Belediye personeli, minibüslerle seçim yerlerine götürülürken tek tek mühürlü zarflar dağıtıldı.

KAYIT ALTINA ALINDI

O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Zarfların sayısı ve kimlere verildiği belli olurken, sandık sonrası turuncu listeye ait oy pusulasının eksiksiz çıkıp çıkmadığı da kontrol edildi. Beyaz liste adayı Merve Polat, ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edip etmeyeceğini değerlendirmekte. Sabah'ta yer alan habere göre, bazı üyeler ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmayı planlıyor. Bandırma Belediye Başkanlığı ve CHP Bandırma İl Başkanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

