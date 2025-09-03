CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar (takvim foto arşiv)



KAYIT ALTINA ALINDI



O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Zarfların sayısı ve kimlere verildiği belli olurken, sandık sonrası turuncu listeye ait oy pusulasının eksiksiz çıkıp çıkmadığı da kontrol edildi. Beyaz liste adayı Merve Polat, ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edip etmeyeceğini değerlendirmekte. Sabah'ta yer alan habere göre, bazı üyeler ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmayı planlıyor. Bandırma Belediye Başkanlığı ve CHP Bandırma İl Başkanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.