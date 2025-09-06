Google ya fişi çekerse? Hem telif ödemiyor hem tehdit oluşturuyor... Alternatif şart

PODCAST CANLI YAYIN

Google’ın dünya çapında yüzde 90'lara ulaşan pazar payı, interneti tek bir şirketin insafına bırakıyor. Türkiye'de medya içeriklerinden milyarlarca dolar kazanmasına rağmen yayıncılara telif ödemeyen Google, ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir tehdit de oluşturuyor. Son yaşanan kesinti Gmail'den YouTube'a kadar birçok servisi felç ederek bu bağımlılığın ne kadar riskli olduğunu ve bir "alternatifin" zorunluluk olduğunu bir kez daha gösterdi...

Google'ın dünya çapında neredeyse yüzde 90'lık pazar payına ulaşması, internetin kaderini tek bir şirketin eline bırakıyor.

TELİF ÖDEMİYOR TEHDİT OLUŞTURUYOR!
Türkiye'deki medya içeriklerinden milyarlarca dolar kazanmasına rağmen yayıncılara telif ödemeyen Google, sadece ekonomik değil, stratejik anlamda da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

SON KESİNTİ GERÇEĞİ GÖSTERDİ
Son yaşanan erişim kesintisi, Gmail'den YouTube'a kadar birçok servisi felç ederken, internetin Google'a bağımlı hale geldiğini bir kez daha kanıtladı. Bu tablo, yarın olası bir kriz anında Google'ın istediği ülkenin fişini çekebileceği gerçeğini gözler önüne seriyor.

Alternatif arama motorları mevcut ancak bu alternatiflerin yaygınlaşması için devlet destekli projelere, yerli girişimlere ve kullanıcı farkındalığına ihtiyaç var. Avrupa Birliği ve ABD'de Google'ın tekelci yapısına karşı davalar sürerken, Türkiye'nin de kendi stratejisini geliştirmesi kritik. Bu meseleyi köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mevlüt Tezel, "En azından Türkiye'de olası olağanüstü durumlara karşı Google'a alternatif arama motorlarının kullanımını yaygınlaştıracak projeler geliştirilebiliriz. Google bir gün fişi çekerse alternatiflerimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Google'a alternatif şart (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Google'a alternatif şart (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Tezel'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

GOOGLE YA BİR GÜN FİŞİ ÇEKERSE...
Önceki gün Türkiye ve pek çok ülkede Google ve bu şirkete bağlı servislerde yaşanan erişim sorunları dünyayı felç etti.
Google, ChatGPT, YouTube, Spotify, Gmail gibi popüler sitelerde bir saati aşan erişim sorunları yaşandı.
Birçok web uygulaması Google'ın servislerini kullandığı için bazı bölgelerde internet de gitti.

DÜNYAYA GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTILAR
Kesinti Google açısından skandal gibi gözükse de aslında dolaylı yoldan dünyaya karşı büyük bir güç gösterisi yaptılar!
Bu köşede Google'ın interneti tekeli altına aldığını birçok kez yazdım. Ancak önceki gün yaşanan kesinti Google'ın 25 yılda Çin, Rusya ve Kuzey Kore hariç dünyayı nasıl ele geçirdiğini gösterdi.
Bu erişim kesintisi gelecekte olası bir savaş, iç savaş ya da ayaklanmalarda Google'ın istediği ülkenin fişini çekebileceğini anlamamız gerekiyor!
Türkiye'de yerli arama motorları geliştirilmesi için bazı çalışmalar oldu.

Örneğin Ahtapot, Arama- tr, Com, Baybul, Bilgi Bankasi, Camia gibi arama motorlarımız var ama bunlar başarılı olamadı.
Google'a alternatif arama motorlarının da olduğunu unutmayalım!

Örneğin Microsoft Bing, istikrarlı bir şekilde büyüyor. Yahoo ve AOL gibi platformlarla olan ortaklıkları ve Microsoft Edge tarayıcısının varsayılan arama motoru olmasıyla, Bing, belli bir trafik potansiyeline sahip.

Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerindeyse, Yandex vazgeçilmez bir arama motoru. Rusya'daki pazar payının yüzde 70'inden fazlasını elinde bulunduran Yandex, Türkiye'de de kullanımı yaygın arama motorlarından biri. Yandex'in URL'de anahtar kelime kullanımına önem veren bir algoritmaya sahip olması önemli bir artı.

Çin'deki arama motoru pazarının yüzde 60'ından fazlasını kontrol eden Baidu da Çin pazarına ve bu ülkeye ilgi duyanlara avantajlar sağlayabiliyor.

DuckDuckGo ise özellikle kullanıcı gizliliğini ön planda tuttuğu için belli açılardan Google'a alternatif olabiliyor.

Ask adlı arama motoru ise soru odaklı arama yaklaşımıyla belirli cevaplar arayan kullanıcılar için faydalı bir ortam sunuyor.

Perplexity ise yapay zeka destekli bir diyalogsal arama motoru özelliğiyle öne çıkıyor.

Google'ın küresel arama pazar payı yüzde 90 gibi korkunç bir orana ulaşınca ABD ve Avrupa Birliği'nde bu devasa tekele karşı bazı davalar açıldı. Ancak atı alan Üsküdar'ı geçmiş gibi gözüküyor.

Google'a alternatif şart (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Google'a alternatif şart (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

ALTERNATİF ŞART
En azından Türkiye'de olası olağanüstü durumlara karşı Google'a alternatif arama motorlarının kullanımını yaygınlaştıracak projeler geliştirilebiliriz.
Google bir gün fişi çekerse alternatiflerimiz olmalı."

