Google ya fişi çekerse? Hem telif ödemiyor hem tehdit oluşturuyor... Alternatif şart

DÜNYAYA GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTILAR Kesinti Google açısından skandal gibi gözükse de aslında dolaylı yoldan dünyaya karşı büyük bir güç gösterisi yaptılar! Bu köşede Google'ın interneti tekeli altına aldığını birçok kez yazdım. Ancak önceki gün yaşanan kesinti Google'ın 25 yılda Çin, Rusya ve Kuzey Kore hariç dünyayı nasıl ele geçirdiğini gösterdi. Bu erişim kesintisi gelecekte olası bir savaş, iç savaş ya da ayaklanmalarda Google'ın istediği ülkenin fişini çekebileceğini anlamamız gerekiyor! Türkiye'de yerli arama motorları geliştirilmesi için bazı çalışmalar oldu.

Örneğin Ahtapot, Arama- tr, Com, Baybul, Bilgi Bankasi, Camia gibi arama motorlarımız var ama bunlar başarılı olamadı.

Google'a alternatif arama motorlarının da olduğunu unutmayalım!

Örneğin Microsoft Bing, istikrarlı bir şekilde büyüyor. Yahoo ve AOL gibi platformlarla olan ortaklıkları ve Microsoft Edge tarayıcısının varsayılan arama motoru olmasıyla, Bing, belli bir trafik potansiyeline sahip.

Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerindeyse, Yandex vazgeçilmez bir arama motoru. Rusya'daki pazar payının yüzde 70'inden fazlasını elinde bulunduran Yandex, Türkiye'de de kullanımı yaygın arama motorlarından biri. Yandex'in URL'de anahtar kelime kullanımına önem veren bir algoritmaya sahip olması önemli bir artı.

Çin'deki arama motoru pazarının yüzde 60'ından fazlasını kontrol eden Baidu da Çin pazarına ve bu ülkeye ilgi duyanlara avantajlar sağlayabiliyor.

DuckDuckGo ise özellikle kullanıcı gizliliğini ön planda tuttuğu için belli açılardan Google'a alternatif olabiliyor.

Ask adlı arama motoru ise soru odaklı arama yaklaşımıyla belirli cevaplar arayan kullanıcılar için faydalı bir ortam sunuyor.

Perplexity ise yapay zeka destekli bir diyalogsal arama motoru özelliğiyle öne çıkıyor.

Google'ın küresel arama pazar payı yüzde 90 gibi korkunç bir orana ulaşınca ABD ve Avrupa Birliği'nde bu devasa tekele karşı bazı davalar açıldı. Ancak atı alan Üsküdar'ı geçmiş gibi gözüküyor.

Google'a alternatif şart (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

ALTERNATİF ŞART

En azından Türkiye'de olası olağanüstü durumlara karşı Google'a alternatif arama motorlarının kullanımını yaygınlaştıracak projeler geliştirilebiliriz.

Google bir gün fişi çekerse alternatiflerimiz olmalı."