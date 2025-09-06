Google ya fişi çekerse? Hem telif ödemiyor hem tehdit oluşturuyor... Alternatif şart

Google'ın dünya çapında neredeyse yüzde 90'lık pazar payına ulaşması, internetin kaderini tek bir şirketin eline bırakıyor.
TELİF ÖDEMİYOR TEHDİT OLUŞTURUYOR!
Türkiye'deki medya içeriklerinden milyarlarca dolar kazanmasına rağmen yayıncılara telif ödemeyen Google, sadece ekonomik değil, stratejik anlamda da ciddi bir tehdit oluşturuyor.
SON KESİNTİ GERÇEĞİ GÖSTERDİ
Son yaşanan erişim kesintisi, Gmail'den YouTube'a kadar birçok servisi felç ederken, internetin Google'a bağımlı hale geldiğini bir kez daha kanıtladı. Bu tablo, yarın olası bir kriz anında Google'ın istediği ülkenin fişini çekebileceği gerçeğini gözler önüne seriyor.
Alternatif arama motorları mevcut ancak bu alternatiflerin yaygınlaşması için devlet destekli projelere, yerli girişimlere ve kullanıcı farkındalığına ihtiyaç var. Avrupa Birliği ve ABD'de Google'ın tekelci yapısına karşı davalar sürerken, Türkiye'nin de kendi stratejisini geliştirmesi kritik. Bu meseleyi köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mevlüt Tezel, "En azından Türkiye'de olası olağanüstü durumlara karşı Google'a alternatif arama motorlarının kullanımını yaygınlaştıracak projeler geliştirilebiliriz. Google bir gün fişi çekerse alternatiflerimiz olmalı." ifadelerini kullandı.
Tezel'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
GOOGLE YA BİR GÜN FİŞİ ÇEKERSE...
Önceki gün Türkiye ve pek çok ülkede Google ve bu şirkete bağlı servislerde yaşanan erişim sorunları dünyayı felç etti.
Google, ChatGPT, YouTube, Spotify, Gmail gibi popüler sitelerde bir saati aşan erişim sorunları yaşandı.
Birçok web uygulaması Google'ın servislerini kullandığı için bazı bölgelerde internet de gitti.