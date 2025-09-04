Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
ABD merkezli arama motoru Google ve Youtube'a sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz Google'dan bir açıklama gelmezken uzman isimler ABD merkezli arama motorunun tekeline dikkat çekerek yerli uygulamalara yönelmenin önemini vurguladı. Öte yandan söz konusu erişim sorunuyla birlikte telif yasası da yeniden gündeme geldi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Çaycı, "Bugün herkes Google'a bağlı ve buradan ciddi gelir elde ediliyor. Ancak yerli sistemlerin gelişmesiyle birlikte telif hakları konusu da daha fazla gündeme gelecek" dedi.
Giriş Tarihi: