Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı

Google servislerine erişimin durmasıyla birlikte birçok kişi e-posta, haritalar, bulut depolama ve arama motoru gibi temel dijital ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Uzmanlar, bu tür kesintilerin yalnızca teknik bir sorun olmanın ötesinde, ülkeler için dijital bağımsızlık ve veri güvenliği konularında ciddi bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

Gündeme bomba gibi düşen erişin sorunu yerel uygulamaların ve dijital telif yasasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında konuyla ilgili, "Bazı Avrupa ülkelerinde Bulgaristan dahil ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Bölgesel altyapı sorunu var gibi görünüyor. Bunlar genelde geçici oluyor. Çok büyük bir sorun gibi görünmüyor. Google altyapısını kullanan sistemler de aynı durumu yaşayabilir." dedi.