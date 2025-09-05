Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Eylül'de görülecek kritik kurultay davasını beklerken İstanbul'dan gelen "iptal" haberiyle krize girdi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, delege pazarlarının kurulduğu para ve iş vaadiyle oy kullandırıldığı öne sürülen CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı.
CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu.
CHP YÖNETİMİYLE RESTLEŞTİ: PAZARTESİ BİNADAYIM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Binaya giremezler" sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer isimler Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'la birlikte pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.
CANAN KAFTANCIOĞLU BOMBASI
Gözler Tekin'in CHP binasına gideceği 8 Eylül tarihine çevrilmişken bomba bir iddia ortaya atıldı. Tekin ile birlikte CHP binasına Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gideceği öne sürüldü.
İddiayı yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş dile getirdi. Yarkadaş, Gürsel Tekin'e çağrı heyetinin yanı sıra eski CHP İstanbul İl Başkanlarının da eşlik edeceğini açıkladı.
Yarkadaş, "Gürsel Tekin Pazartesi günü CHP'nin eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek. Yayına gelmeden önce Tekin'i de aradım. Şunu söyledi Tekin: Biz partideki kardeşlerimizle Pazartesi günü kucaklaşmaya gideceğiz" dedi.