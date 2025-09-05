PODCAST CANLI YAYIN

Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından büyük bir kriz yaşıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Binaya giremezler" sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş, Özel'e çağrı heyetinin yanı sıra eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini iddia etti. Yarkadaş, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte 3 isim daha verdi. İsimlerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile kavgalı olmaları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Eylül'de görülecek kritik kurultay davasını beklerken İstanbul'dan gelen "iptal" haberiyle krize girdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, delege pazarlarının kurulduğu para ve iş vaadiyle oy kullandırıldığı öne sürülen CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı.

CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel TekinCHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin

CHP YÖNETİMİYLE RESTLEŞTİ: PAZARTESİ BİNADAYIM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Binaya giremezler" sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer isimler Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'la birlikte pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: Gerçek Cumhuriyet Halk PartililerizGürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz

CANAN KAFTANCIOĞLU BOMBASI
Gözler Tekin'in CHP binasına gideceği 8 Eylül tarihine çevrilmişken bomba bir iddia ortaya atıldı. Tekin ile birlikte CHP binasına Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gideceği öne sürüldü.

İddiayı yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş dile getirdi. Yarkadaş, Gürsel Tekin'e çağrı heyetinin yanı sıra eski CHP İstanbul İl Başkanlarının da eşlik edeceğini açıkladı.

Barış Yarkadaş ve Kemal KılıçdaroğluBarış Yarkadaş ve Kemal Kılıçdaroğlu

Yarkadaş, "Gürsel Tekin Pazartesi günü CHP'nin eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek. Yayına gelmeden önce Tekin'i de aradım. Şunu söyledi Tekin: Biz partideki kardeşlerimizle Pazartesi günü kucaklaşmaya gideceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE KAVGALI İSİMLER
Tekin'e eşlik edecek isimlerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile kavgalı olması dikkat çekiyor.

CHP medyası 3 maymunu oynuyor! Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu kavgasına çıtları çıkmadıCHP medyası 3 maymunu oynuyor! Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu kavgasına çıtları çıkmadı
CHP medyası 3 maymunu oynuyor! Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu kavgasına çıtları çıkmadı

Özellikle Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile büyük bir kavga yaşandığı biliniyor. Kaftancıoğlu'nun, "Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığı yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaretler savurduğu Ekrem İmamoğlu'nun ise CHP il binasını bastığı gündeme gelmişti.

BERHAN ŞİMŞEK: BEN DUVARA CHP YAPARKEN ÖZGÜR TABLALI DON GİYİYORDU
CHP'de 38. Olağan Genel Kurultay sonrası "delege borsası" tartışmaları ve "kayyum" iddialarıyla birlikte Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı almıştı. 6 Nisan'da Ankara'da yapılan kurultayda üç aday yarışacak denilirken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal çekildi, eski milletvekili Berhan Şimşek'in başvurusu ise süre aşımı gerekçesiyle reddedildi. Böylece Özel tek aday olarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda divan kararına tepki gösteren Berhan Şimşek, Özgür Özel ile de tartıştı. Şimşek, "Geçen kurultayda listeler saatler sonra verilmişti. Bugün hızlandırılmış kurultay yapıldı. Partim adına büyük acı duyuyorum" diyerek salonu terk etti. Ardından Özel'e sert sözlerle yüklenen Şimşek, "Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel tablalı don, kısa pantolon giyiyordu!" dedi.

CHPden Kılıçdaroğluna olağanüstü sansür! Deniz Baykalın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışmasıCHPden Kılıçdaroğluna olağanüstü sansür! Deniz Baykalın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışması

CEMAL CANPOLAT: HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK
CHP'nin şaibeli kurultayına zemin hazırlayan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'e karşı Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak yarışan Cemal Canpolat delege pazarlarının kurulduğunu dile getirmişti. Soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifade veren Canpolat, "Sözlerimin arkasındayım" diyerek "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin hedefinin yolsuzluk kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu olduğu gündeme gelmişti. Bilindiği üzere delegelerin para ve belediyede iş vaadiyle İmamoğlu tarafından manipüle edildiği bizzat Cemal Canpolat tarafından dile getirilmişti.

Şaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolattan İmamoğluna olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yokŞaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolattan İmamoğluna olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Hilal Özdemir'in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler