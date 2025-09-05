Gürsel Tekin'den Canan Kaftancıoğlu bombası!

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Eylül'de görülecek kritik kurultay davasını beklerken İstanbul'dan gelen "iptal" haberiyle krize girdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, delege pazarlarının kurulduğu para ve iş vaadiyle oy kullandırıldığı öne sürülen CHP'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı.

CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu.

CHP YÖNETİMİYLE RESTLEŞTİ: PAZARTESİ BİNADAYIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Binaya giremezler" sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin, göreve atanan diğer isimler Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'la birlikte pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini açıkladı.

CANAN KAFTANCIOĞLU BOMBASI

Gözler Tekin'in CHP binasına gideceği 8 Eylül tarihine çevrilmişken bomba bir iddia ortaya atıldı. Tekin ile birlikte CHP binasına Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gideceği öne sürüldü.

İddiayı yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş dile getirdi. Yarkadaş, Gürsel Tekin'e çağrı heyetinin yanı sıra eski CHP İstanbul İl Başkanlarının da eşlik edeceğini açıkladı.

Yarkadaş, "Gürsel Tekin Pazartesi günü CHP'nin eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek. Yayına gelmeden önce Tekin'i de aradım. Şunu söyledi Tekin: Biz partideki kardeşlerimizle Pazartesi günü kucaklaşmaya gideceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE KAVGALI İSİMLER

Tekin'e eşlik edecek isimlerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile kavgalı olması dikkat çekiyor.

Özellikle Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile büyük bir kavga yaşandığı biliniyor. Kaftancıoğlu'nun, "Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığı yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaretler savurduğu Ekrem İmamoğlu'nun ise CHP il binasını bastığı gündeme gelmişti.

BERHAN ŞİMŞEK: BEN DUVARA CHP YAPARKEN ÖZGÜR TABLALI DON GİYİYORDU

CHP'de 38. Olağan Genel Kurultay sonrası "delege borsası" tartışmaları ve "kayyum" iddialarıyla birlikte Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı almıştı. 6 Nisan'da Ankara'da yapılan kurultayda üç aday yarışacak denilirken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal çekildi, eski milletvekili Berhan Şimşek'in başvurusu ise süre aşımı gerekçesiyle reddedildi. Böylece Özel tek aday olarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda divan kararına tepki gösteren Berhan Şimşek, Özgür Özel ile de tartıştı. Şimşek, "Geçen kurultayda listeler saatler sonra verilmişti. Bugün hızlandırılmış kurultay yapıldı. Partim adına büyük acı duyuyorum" diyerek salonu terk etti. Ardından Özel'e sert sözlerle yüklenen Şimşek, "Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel tablalı don, kısa pantolon giyiyordu!" dedi.

CEMAL CANPOLAT: HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK

CHP'nin şaibeli kurultayına zemin hazırlayan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'e karşı Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak yarışan Cemal Canpolat delege pazarlarının kurulduğunu dile getirmişti. Soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifade veren Canpolat, "Sözlerimin arkasındayım" diyerek "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin hedefinin yolsuzluk kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu olduğu gündeme gelmişti. Bilindiği üzere delegelerin para ve belediyede iş vaadiyle İmamoğlu tarafından manipüle edildiği bizzat Cemal Canpolat tarafından dile getirilmişti.