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    • 28.11.2022 12:38
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    • 28.11.2022 12:55
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    CHP medyası 3 maymunu oynuyor! Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu kavgasına çıtları çıkmadı

    CHP içinde çıkan kavga fondaş medyanın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etti. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nu birbirine soktu. CHP'nin siyasi yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaret savurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP il binasını bastı. Takvim.com.tr'nin tüm ayrıntılarıyla haberleştirdiği kavgaya hem CHP medyası hem de İmamoğlu-Kaftancıoğlu cephesi sessiz kaldı...

    takvim.com.tr
    CHP medyası 3 maymunu oynuyor!

    Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kavgayla sallanıyor.

    Adaylık hevesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık savaş veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cepheyi genişletmeye devam ediyor!

    EKREM İMAMOĞLU - CANAN KAFTANCIOĞLU SAVAŞI
    CHP'nin siyasi yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tehdit vari ifadeler kullanmasının ardından ikilinin arası hiç olmadığı kadar gerildi.

    Kaftancıoğlu "Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığı yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaretler savururken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP il binasını bastı.

    Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun geleceğini haber alıp kaçarken İmamoğlu hem telefonda hem de uluorta ağzına geleni saydı.

    SESSİZ KALDILAR
    Takvim.com.tr'nin tüm ayrıntılarıyla haberleştirdiği kavgaya Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu cephesinden henüz açıklama gelmedi.

    İki ismin her meseleye ses çıkarıp bu iş karşısında sessizliğe gömülmesi dikkat çekerken CHP medyasının da 3 maymunu oynaması gözlerden kaçmadı.

    CHP MEDYASI 3 MAYMUNU OYNUYOR
    Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen medya bu büyük kavgayı görmezden geldi.

    Sözcü'den Halk TV'ye Tele 1'den KRT'ye Cumhuriyet'e kadar tüm yayın organları CHP'yi sallayan kavgaya karşı sessiz kaldı.

    "Bir taraftan kavgayı göstermeyerek CHP içindeki kavgayı perdelemeye çalışan söz konusu yayın organları sosyal medyada da 'Savaşı kimin kazanacağını kestiremiyorlar. Onun için taraflarını seçemediler' şeklinde yorumlandı.

    TAKVİM.COM.TR TÜM AYRINTILARI YAZDI
    Peki iki isim arasındaki savaş nasıl başladı. Kim kime ne söyledi? Takvim.com.tr tüm ayrıntıları tek tek yazdı...

    Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

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        Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.

        Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.


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        KAVGA PATLADI
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.

        Takvim Gazetesi 23 Kasım 2022 günkü birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ile kavgada İmamoğlu'nun yeni bir cephe açtığını duyurmuştu."Sen kendi işine bak" başlık haberde, İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun kapısını çaldığı, adaylık için destek aradığı fakat "Sen git belediye başkanlığı yap" cevabını aldığı kulisini yazdı. Bu kulis, Takvim'in "İmamoğlu, protokol listesinden Kaftancıoğlu'nu çıkardı" haberini de doğruluyordu.

            KAVGANIN İLK KULİSİ
            İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasındaki kavganın perde arkası geçtiğimiz hafta içinde de medyaya düştü. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kavgadan ilk detayları köşesine taşıdı. Kasım ayının ilk haftası İstanbul'da lüks bir otelin lobisinde İmamoğlu, Kaftancıoğlu ile görüşüp adaylık yolunda kendisine destek vermesini istedi. İddiaya göre İmamoğlu, "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırdı. Ancak aldığı cevapla sarsıldı. İmamoğlu'nun buyurgan dille konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu, "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" dedi.

            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrından son derece rahatsız olan Kaftancıoğlu o kadar çılgına döndü ki, intikamını ilginç bir yöntemle aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni (dayısının oğlu) ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı yanına çağırıp, "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolladı.

            HAKARET BOMBASI DÜŞTÜ!
            Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de önceki gün (26 Kasım) köşesinde İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasından yeni detayları yazdı. İmamoğlu'na yönelik öfkesi dinmeyen Kaftancıoğlu, İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında saydırdıkça saydırmaya başladı. Hakaretlerin havada uçuştuğu konuşmasında İmamoğlu'na "şizofren" diyen Kaftancıoğlu, sözlerinin o toplantıda bulunan İmamoğlu'na yeğeni Ufuk İnan tarafından ulaştırılacağını da hesap ediyordu. Övür'ün yazısında da yer verdiği kulise göre, Ufuk İnan hemen İmamoğlu'nu arayıp Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" gibi sözlerle hakaret ettiğini aktardı.

            Aldığı ceza nedeniyle hukuken yok hükmünde olmasına rağmen halen CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Canan Kaftancıoğlu'nun "şizofren" hakaretini yeğeni Ufuk İnan'dan duran Ekrem İmamoğlu, apar topar İstanbul CHP binasına baskına gitti ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP kulislerine göre, İmamoğlu odada Kaftancıoğlu'nu bulamamıştı. Sözlerinin İmamoğlu'na ulaşacağını bilen Kaftancıoğlu tedbirini almış, il binasını terk etmişti. Hatta İmamoğlu'na hakaretleri "şizofren" ile de sınırlı değil, "aptal" ve "müteahhit kafalı" sözlerine CHP'liler artık alışmıştı bile.

            TAKVİM'İN KULİSİ: ODA BASMADAN EVVEL TELEFONLA KAPIŞTILAR
            CHP kulislerinden sızan son bilgiyi ise geçtiğimiz gün takvim.com.tr patlattı. İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu. Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

                EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
                Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü.

                Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı. Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

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                Haberler Güncel CHP medyası 3 maymunu oynuyor! Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu kavgasına çıtları çıkmadı
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