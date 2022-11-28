CHP medyası 3 maymunu oynuyor! Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu kavgasına çıtları çıkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kavgayla sallanıyor.
Adaylık hevesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık savaş veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cepheyi genişletmeye devam ediyor!
EKREM İMAMOĞLU - CANAN KAFTANCIOĞLU SAVAŞI
CHP'nin siyasi yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tehdit vari ifadeler kullanmasının ardından ikilinin arası hiç olmadığı kadar gerildi.
Kaftancıoğlu "Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığı yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaretler savururken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP il binasını bastı.
Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun geleceğini haber alıp kaçarken İmamoğlu hem telefonda hem de uluorta ağzına geleni saydı.
SESSİZ KALDILAR
Takvim.com.tr'nin tüm ayrıntılarıyla haberleştirdiği kavgaya Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu cephesinden henüz açıklama gelmedi.
İki ismin her meseleye ses çıkarıp bu iş karşısında sessizliğe gömülmesi dikkat çekerken CHP medyasının da 3 maymunu oynaması gözlerden kaçmadı.
CHP MEDYASI 3 MAYMUNU OYNUYOR
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen medya bu büyük kavgayı görmezden geldi.
Sözcü'den Halk TV'ye Tele 1'den KRT'ye Cumhuriyet'e kadar tüm yayın organları CHP'yi sallayan kavgaya karşı sessiz kaldı.
"Bir taraftan kavgayı göstermeyerek CHP içindeki kavgayı perdelemeye çalışan söz konusu yayın organları sosyal medyada da 'Savaşı kimin kazanacağını kestiremiyorlar. Onun için taraflarını seçemediler' şeklinde yorumlandı.
TAKVİM.COM.TR TÜM AYRINTILARI YAZDI
Peki iki isim arasındaki savaş nasıl başladı. Kim kime ne söyledi? Takvim.com.tr tüm ayrıntıları tek tek yazdı...
Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.