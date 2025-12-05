Galatasaray - Samsunspor | CANLI

Davinson Sanchez (AA) REKABETTE 65. RANDEVU Galatasaray ile Samsunspor, bugün oynanacak karşılaşma ile Süper Lig tarihinde 65. kez birbirlerine rakip oluyor. 1969-70 sezonunda lige yükselen Samsunspor'la bugüne kadar 64 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu maçların 43'ünü kazanırken Karadeniz temsilcisi 7 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 138 gol kaydederken, Samsunspor 48 kez skor üretti.

Mauro Icardi (AA) İSTANBUL'DA GALA PERFORMANSI Galatasaray, İstanbul'da oynanan lig maçlarında rakibine büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada Samsunspor'a karşı 29 galibiyet elde ederken sadece 2 kez mağlup oldu, 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Galatasaray 90 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, son 24 yılda evinde oynadığı 8 lig maçının tamamını kazanmayı başardı.

Mario Lemina (AA) GALATASARAY'IN SON 8 MAÇLIK ŞAMPİYONLUK SERİSİ Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 maçın tamamını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Samsunspor'un ligde bulunduğu 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarındaki tüm karşılaşmalardan galip çıkan Galatasaray, bugün de kazanması halinde tarihindeki en uzun seriyi yakalayarak rakibini üst üste 9. kez mağlup etmiş olacak. Samsunspor, Galatasaray karşısındaki son galibiyetini 2004-05 sezonunun ikinci yarısında 2-1'lik skorla almıştı.

Arda Ünyay (AA) LİDER EVİNDE SAMSUNSPOR'U AĞIRLIYOR Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray topladığı 33 puanla zirvede yer alırken, Samsunspor ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 5. sırada bulunuyor.