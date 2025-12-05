Galatasaray - Samsunspor | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Üst üste üç şampiyonluğun ardından gözünü dördüncü kupaya diken Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, evinde kazanarak yoluna devam etmek ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi rahat bir nefes almak amacında. Galatasaray - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası İstanbul'da açılıyor. Galatasaray, Rams Park'ta Samsunspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Eyüp, Emre, Musaba, Ndiaye.

REKABETTE 65. RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor, bugün oynanacak karşılaşma ile Süper Lig tarihinde 65. kez birbirlerine rakip oluyor. 1969-70 sezonunda lige yükselen Samsunspor'la bugüne kadar 64 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu maçların 43'ünü kazanırken Karadeniz temsilcisi 7 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 138 gol kaydederken, Samsunspor 48 kez skor üretti.

İSTANBUL'DA GALA PERFORMANSI

Galatasaray, İstanbul'da oynanan lig maçlarında rakibine büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada Samsunspor'a karşı 29 galibiyet elde ederken sadece 2 kez mağlup oldu, 1 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Galatasaray 90 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, son 24 yılda evinde oynadığı 8 lig maçının tamamını kazanmayı başardı.

GALATASARAY'IN SON 8 MAÇLIK ŞAMPİYONLUK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 maçın tamamını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Samsunspor'un ligde bulunduğu 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarındaki tüm karşılaşmalardan galip çıkan Galatasaray, bugün de kazanması halinde tarihindeki en uzun seriyi yakalayarak rakibini üst üste 9. kez mağlup etmiş olacak. Samsunspor, Galatasaray karşısındaki son galibiyetini 2004-05 sezonunun ikinci yarısında 2-1'lik skorla almıştı.

LİDER EVİNDE SAMSUNSPOR'U AĞIRLIYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray topladığı 33 puanla zirvede yer alırken, Samsunspor ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 5. sırada bulunuyor.

CİMBOM'UN EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. Wilfried Singo ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai de kadroda yer alamıyor. Ayrıca bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Samsunspor maçında görev yapamıyor.

OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında. İki futbolcu bugün sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

RAMS PARK'TA 25 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada 25 maçtır kaybetmiyor. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana oynadığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

LİGİN EN İYİ AVERAJINA SAHİP TAKIM

Bu sezon ligde 29 gol atan ve yalnızca 9 gol yiyen Galatasaray, +20 averajla Süper Lig'in en iyi averajına sahip takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin ardından ligin en golcü ikinci takımı, Göztepe'den sonra ise en az gol yiyen ikinci takım olarak öne çıkıyor.

SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray ligde son haftalardaki form grafiğinde düşüş yaşıyor. Son 4 maçında yalnızca Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile 0-0, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmış ve Kocaelispor'a 1-0 mağlup olmuştu.

