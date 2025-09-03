PODCAST CANLI YAYIN

Kandil simidi ölçüsü tam, lezzeti garanti! Kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır?

İslam aleminin değerli günlerinden biri olan Kandil'i, sıcacık kandil simidiyle taçlandırmak isteyenler tarif arayışına girdi. Paylaşmayı ve iyiliği hatırlatan bu geleneksel lezzeti evde yapmak çok kolay! İşte Sofra Dergisi'nde yer alan tarife göre tam kıvamında kandil simidi yapımı...

Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı mahlep

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 paket kabartma tozu

  • Aldığı kadar un

  • 1 yumurta akı

  • Susam ve çörek otu

Yapılışı:

  1. Tereyağı, yoğurt, ayçiçeği yağı, şeker, mahlep ve tuzu büyük bir kabta karıştırın. Kabartma tozunu ekleyip tekrar karıştırın.
  2. Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp simit şekli verin.
  3. Simitleri yumurta akına bulayın. Bir kısmını susama, diğer kısmını çörek otuna bulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
  4. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. 10 dakika fırında bekletip ılındıktan sonra servis yapın.

