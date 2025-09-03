Kandil simidi ölçüsü tam, lezzeti garanti! Kıyır kıyır kandil simidi nasıl yapılır?

İslam alemi, yarın gece Regaip Kandili'ni idrak edecek. Paylaşmanın ve iyiliğin önemini hatırlatan bu özel günün en sevilen ikramlarından biri de kandil simididir. Peki evde kandil simidi nasıl hazırlanır? İşte tam kıvamında kıyır kıyır kandil simidi tarifi...
Malzemeler:
-
125 gr tereyağı
-
1 çay bardağı yoğurt
-
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
-
1 yemek kaşığı şeker
-
1 tatlı kaşığı mahlep
-
1 çay kaşığı tuz
-
1 paket kabartma tozu
-
Aldığı kadar un
-
1 yumurta akı
-
Susam ve çörek otu
Yapılışı:
- Tereyağı, yoğurt, ayçiçeği yağı, şeker, mahlep ve tuzu büyük bir kabta karıştırın. Kabartma tozunu ekleyip tekrar karıştırın.
- Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp simit şekli verin.
- Simitleri yumurta akına bulayın. Bir kısmını susama, diğer kısmını çörek otuna bulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. 10 dakika fırında bekletip ılındıktan sonra servis yapın.