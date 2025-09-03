Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün, nasıl niyet edilir?
İslam alemi, yılın son kandili Mevlid Kandili'ni huzur ve manevi coşkuyla karşılıyor. Peygamber Efendimiz'in doğumunu anmak için ibadetlerle geçirilen bu özel gecede, dualar ediliyor, namaz ve zikirle gönüller arınıyor.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklar ve hadislerde, Mevlid Kandili'nde oruç tutulması gerektiğine dair doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu özel gecede Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak, onun hayatı ve mucizeleri hakkında okumak, dinlemek ve öğrenmek büyük sevap olarak kabul edilir.
Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, doğrudan bu geceye özgü bir ibadet olarak belirtilmemiş olsa da, bu gün veya ertesi gün oruç tutmak, bazı İslam âlimleri tarafından tavsiye edilebilir ve bu şekilde ibadet etmek, sevap olarak nitelendirilebilir.
MEVLİD KANDİL'İNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLMELİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" soruna verilen yanıt şu şekilde;
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.