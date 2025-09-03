Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün, nasıl niyet edilir?

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 16:40

İslam alemi, yılın son kandili Mevlid Kandili'ni huzur ve manevi coşkuyla karşılıyor. Peygamber Efendimiz'in doğumunu anmak için ibadetlerle geçirilen bu özel gecede, dualar ediliyor, namaz ve zikirle gönüller arınıyor.

(AA)

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklar ve hadislerde, Mevlid Kandili'nde oruç tutulması gerektiğine dair doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu özel gecede Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak, onun hayatı ve mucizeleri hakkında okumak, dinlemek ve öğrenmek büyük sevap olarak kabul edilir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, doğrudan bu geceye özgü bir ibadet olarak belirtilmemiş olsa da, bu gün veya ertesi gün oruç tutmak, bazı İslam âlimleri tarafından tavsiye edilebilir ve bu şekilde ibadet etmek, sevap olarak nitelendirilebilir.