Mevlid Kandili duası nasıl okunur? MEVLİD KANDİLİ DUASI OKUNUŞU

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrif ettiği mübarek gecedir. Müslümanlar bu anlamlı gecede dualarla Rabbine yönelir, namaz kılar ve gönüllerini huzurla doldurur. Kalplere ferahlık ve bereket getiren bu faziletli gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hangi duaların okunacağını araştırıyor. Peki Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili duası (Türkçe- Arapça) nasıl okunur?

(AA)

MEVLİD KANDİLİ DUALARI NELER, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mevlid kandili için okunacak çokça ayet ve dua bulunmaktadır. Bu mübarek gecede Müslümanın her ettiği dua kabul olur. Dua edenin duasına Allahu Teala (CC) icabet eder.

Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek tavsiye edilir. Kulun isteklerini Allah'tan (CC) niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini dilemesi tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece, Müslümanlar Mevlid Kandili'ni idrak edecek.