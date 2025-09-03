Mevlid Kandili duası nasıl okunur? MEVLİD KANDİLİ DUASI OKUNUŞU

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrif ettiği mübarek gecedir. Müslümanlar bu anlamlı gecede dualarla Rabbine yönelir, namaz kılar ve gönüllerini huzurla doldurur. Kalplere ferahlık ve bereket getiren bu faziletli gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hangi duaların okunacağını araştırıyor. Peki Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili duası (Türkçe- Arapça) nasıl okunur?
MEVLİD KANDİLİ DUALARI NELER, HANGİ DUALAR OKUNUR?
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mevlid kandili için okunacak çokça ayet ve dua bulunmaktadır. Bu mübarek gecede Müslümanın her ettiği dua kabul olur. Dua edenin duasına Allahu Teala (CC) icabet eder.
Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek tavsiye edilir. Kulun isteklerini Allah'tan (CC) niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini dilemesi tavsiye edilir.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Bu yıl Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece, Müslümanlar Mevlid Kandili'ni idrak edecek.
MEVLİD KANDİLİ DUASI
Elhamdülillahi Rabbil Alemin…
Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım! Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi! Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!
Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi! Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi! İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!