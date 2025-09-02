İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 417,5 kilo madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , İstanbul'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 417,5 kilogram uyuşturucu madde ve 36 kilogram kimyasalın ele geçirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda 261 kilo metamfetamin, 90,5 kilo skunk ve 66 kilo eroin bulunduğunu belirten Yerlikaya, operasyonda yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal Medya)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal Medya)

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."