Mersin’de 3,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de polis ekipleri, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen baskınlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonla ilgili olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamalara yer verdi: "Mersin'de 3 Milyon 542 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik" Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonumuzda; 3 Milyon 542 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik. Operasyonda 8 şüpheliyi yakaladık.
"GENÇLERE UYUŞTURUCUDAN UZAK DURUN MESAJI"
Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.