Mersin’de 3,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de polis ekipleri, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen baskınlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal Medya) 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI Operasyonla ilgili olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamalara yer verdi: "Mersin'de 3 Milyon 542 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik" Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalarda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonumuzda; 3 Milyon 542 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik. Operasyonda 8 şüpheliyi yakaladık.