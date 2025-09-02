AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Başkanlığımızın bir sunumu var. ARGE Başkanlığımızın sunumu var. Çevre Başkanlığımızın bir sunumu var. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız açılışta iç politikaya, dış politikaya dair ve kendilerinin Çin seyahatine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundular. Tabi biliyorsunuz, şu anda teşkilatlarımız Türkiye buluşmaları kapsamında sahadalar. Arkadaşlarımızla birlikte 15 Eylül'e kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz. İç politikayla ilgili ve dış politikayla ilgili gündemi yakın takip ediyoruz. Birinci gündemimiz her zaman olduğu gibi Netanyahu hükümetinin her geçen gün daha fazla katliam yaparak, Gazze'deki soykırımı devam ettirmesi. Dünyanın gözü önde Gazze'nin işgal edilmesine dair talimatlar verildiği ve buna göre hareket planları hazırlandığı açık bir şekilde ifade ediliyor.



Vizelerin iptaliyle ilgili karar düzeltilmediği taktirde en gür ses Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkacaktır.

TBMM'de kurulan komisyonun odak noktası PKK'nın feshi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açılış konuşmalarında bu konuda bir odak kaybı yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bütün şubelerinin fesh edilmesi gerektiğini sürecin başında ifade ettik. Bunun anlaşılması gerektiğini söyledik. Bu Terörsüz Türkiye ve bölge sürecine zarar verir.

Terör devletçiklerine müsaade etmeyeceğiz. Siyonist soykırımcılık bu süreci sabote etmeye çalışıyor. Biz bunun ne olduğunu görecek tecrübeye sahibiz.

CHP'nin iptal edilen İstanbul Kongresi MYK gündemine gelmedi.

Hekimlik bir insanlık sanatıdır. Hekim sanatını insanlığın şifasına adamıştır. Bir hekim hastaya baktığı zaman ne giydiğini görmez. O yaklaşım tabiki yanlıştır.

Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, son ekonomik tablo ve Türkiye Buluşmaları kapsamında sahadan elde edilen raporlar çerçevesinde vatandaşın ekonomi yönetiminden beklentilerini içeren bir sunum yapacak.

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tarafından partinin yaptırdığı son anketlerin sonuçlarının paylaşılması olacak.

Yapılan anketlerde partilerin "bu pazar seçim olsa kime oy vereceği"ni içeren seçim araştırmasının yanı sıra, vatandaşın adalete, ekonomiye ve basına güveninin ayrı başlıklarda detaylı olarak ölçüldüğü öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Diğer ankette ise vatandaşın "Terörsüz Türkiye" sürecine bakışı ve sürecin partilerin oy oranlarına etkisine bakıldığı belirtildi.

MYK'da Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ve TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de birer sunum gerçekleştirecek. Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve yeni dönemde Meclis gündemine getirilmesi beklenen yasa düzenlemelerine ilişkin bilgi verecek.