Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!

Türkiye'yi de hedef alan ve iftira atan Müslim şu iddialarda bulundu:

"Türkiye, hem kendi ülkesinde barış talep edip hem de Batı Kürdistan'daki Kürtleri tehdit edemez. Bu nedenle Türk hükümeti bu konudaki tutumunu değiştirmek zorunda kalıyor."

Sözlerinin devamında Türkiye ile sorunlarının olmadığını öne süren YPG/PYD elebaşlarından Salih Müslim, "Suriye'de haklarımızı talep etmek için silaha sarıldık. Türkiye ayrıca Suriye'deki Kürt Sorunu'nu çözmek için Şam hükümetine baskı yapmalı." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇ UYARISI

Müslim'in bu çıkışları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı kritik uyarıyı yeniden hatırlattı.

"Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" diyen Başkan Erdoğan, YPG'yi de "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" diyerek uyarmıştı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Bakınız, bunu Irak'ta gördük, bunu 14 yıl boyunca komşumuz Suriye'de gördük. Bunu daha önce Balkanlar'dan Kafkasya'ya, gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların, ötekileştirilenlerin, baskı görenlerin, ölümle burun buruna gelenlerin eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dolayısıyla Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Tekrar ediyorum, biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız.

Kimse unutmasın, Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız. Unutmayın, Malazgirt'te olacağız. Sultan Alparslan'ın, Selahattin Eyyubi'nin ahfadı olarak Türkiye Yüzyılı'nı, büyük ve güçlü Türkiye'yi, önce 'Terörsüz Türkiye'yi ardından da terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Ayrılık türküleri değil, inşallah kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Kayıplarımızın arkasından ağıtlar yakmayacak, ortak başarılarımızın zafer marşlarını hep beraber coşkuyla terennüm edeceğiz."