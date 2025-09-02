PODCAST CANLI YAYIN

Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!

Terör örgütü PKK'nın silah yakması ve TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye çalışmalarını sürdürmesine rağmen örgütün Suriye kanadından çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. PKK'nın Suriye kolu YPG, Şam'la imzaladıkları mutabakatı uygulamıyor. Suriye'de "özerk" bir yapı isteyip ayak bağı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda YPG/PYD elebaşlarından Salih Müslim Şam yönetimini tehdit eden bir çıkış yaptı."Adem-i merkeziyetçilikte" geri dönüşün mümkün olmadığını öne süren elebaşı Salih Müslim, "Yeni hükümet bunu reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" diyerek bölücülük tehdidinde bulundu. Akıllara Başkan Erdoğan'ın uyarısı geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!

Türkiye, hem içeride hem de bölgede terörü bitirmek için önemli adımlar attı.

SURİYE BACAĞINDA ÇATLAK SESLER
PKK'nın silah yakmasıyla birlikte, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ayak diremeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK silahları yaktı... Bese Hozat kazan başında! Tarihi görüntüler | İsim isim liste...Terör örgütü PKK silahları yaktı... Bese Hozat kazan başında! Tarihi görüntüler | İsim isim liste...

Örgütün Suriye yapılanması YPG, Şam ile imzalanan mutabakatı rağmen İsrail'in kışkırtmalarıyla özerklik talebini gündemde tutarak bölgede barışın önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.

Başkan Erdoğanın kılıç uyarısı SDGden çok CHPyi zıplattı! İsrailin sesi Namık Tan... Suriyede siyonistlerle aynı çizgideBaşkan Erdoğanın kılıç uyarısı SDGden çok CHPyi zıplattı! İsrailin sesi Namık Tan... Suriyede siyonistlerle aynı çizgide

SALİH MÜSLİM'DEN ŞAM'A TEHDİT: "BAĞIMSIZLIK İSTERİZ"
PYD elebaşı Salih Müslim, son açıklamasında Şam yönetimini doğrudan tehdit etti.

Ademi merkeziyetçilik adı altında özerlik talep eden Müslim, "Yeni hükümet bunu reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" diyerek bölücülük imasında bulundu.

PYD/YPG elebaşlarından Salih MüslimPYD/YPG elebaşlarından Salih Müslim

Aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) dağıtılmasının söz konusu olamayacağını öne süren Müslim, "Bölgemizin kendi kuvvetlerimiz tarafından korunması gerekiyor. SDG'nin kuruluş amacı da budur" iddiasında bulundu.

Kurdistani Nwe isimli yayın organına konuşan Müslim, "Batı Kürdistan'ı eski Suriye rejiminin güçlerinden kurtardıktan sonra teröre karşı savaş başlattık; bu savaş bugün de devam ediyor. Baskıcı ve diktatör bir devlet çözüm değildir. Batı Kürdistan için tek geçerli yol demokrasidir. Bölgemiz için en iyi sistem özerklik, bölgesel yönetim, federalizm ve hatta konfederasyon gibi çeşitli biçimler alabilen ademi merkeziyetçiliktir. Suriye'de tam merkezi bir sisteme geri dönmeyi ya da 2011 öncesi koşulların geri dönmesini asla kabul etmeyeceğiz." tehdidinde bulundu.

Türkiye'yi de hedef alan ve iftira atan Müslim şu iddialarda bulundu:

"Türkiye, hem kendi ülkesinde barış talep edip hem de Batı Kürdistan'daki Kürtleri tehdit edemez. Bu nedenle Türk hükümeti bu konudaki tutumunu değiştirmek zorunda kalıyor."

Sözlerinin devamında Türkiye ile sorunlarının olmadığını öne süren YPG/PYD elebaşlarından Salih Müslim, "Suriye'de haklarımızı talep etmek için silaha sarıldık. Türkiye ayrıca Suriye'deki Kürt Sorunu'nu çözmek için Şam hükümetine baskı yapmalı." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇ UYARISI
Müslim'in bu çıkışları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı kritik uyarıyı yeniden hatırlattı.

"Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" diyen Başkan Erdoğan, YPG'yi de "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" diyerek uyarmıştı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Bakınız, bunu Irak'ta gördük, bunu 14 yıl boyunca komşumuz Suriye'de gördük. Bunu daha önce Balkanlar'dan Kafkasya'ya, gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların, ötekileştirilenlerin, baskı görenlerin, ölümle burun buruna gelenlerin eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dolayısıyla Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Tekrar ediyorum, biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız.

Kimse unutmasın, Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız. Unutmayın, Malazgirt'te olacağız. Sultan Alparslan'ın, Selahattin Eyyubi'nin ahfadı olarak Türkiye Yüzyılı'nı, büyük ve güçlü Türkiye'yi, önce 'Terörsüz Türkiye'yi ardından da terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Ayrılık türküleri değil, inşallah kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Kayıplarımızın arkasından ağıtlar yakmayacak, ortak başarılarımızın zafer marşlarını hep beraber coşkuyla terennüm edeceğiz."

Başkan Erdoğandan Malazgirtte terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiyeye ve Şama dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmazBaşkan Erdoğandan Malazgirtte terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiyeye ve Şama dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz

Barrackın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriyede yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?Barrackın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriyede yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Gözleri Karadeniz
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler hakim karşısında | "Burası tiyatro salonu değil"
Emine Yücel başörtüsünü çıkardı ilk destek Cemil Kılıç'tan geldi | Sosyal medyadan tepki yağdı
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı! Emekliye 28.500 TL
Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Üniversite yurt başvuruları başladı | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!