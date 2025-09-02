Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!

Türkiye, hem içeride hem de bölgede terörü bitirmek için önemli adımlar attı.
SURİYE BACAĞINDA ÇATLAK SESLER
PKK'nın silah yakmasıyla birlikte, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ayak diremeye devam ediyor.
Örgütün Suriye yapılanması YPG, Şam ile imzalanan mutabakatı rağmen İsrail'in kışkırtmalarıyla özerklik talebini gündemde tutarak bölgede barışın önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.
SALİH MÜSLİM'DEN ŞAM'A TEHDİT: "BAĞIMSIZLIK İSTERİZ"
PYD elebaşı Salih Müslim, son açıklamasında Şam yönetimini doğrudan tehdit etti.
Ademi merkeziyetçilik adı altında özerlik talep eden Müslim, "Yeni hükümet bunu reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" diyerek bölücülük imasında bulundu.
Aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) dağıtılmasının söz konusu olamayacağını öne süren Müslim, "Bölgemizin kendi kuvvetlerimiz tarafından korunması gerekiyor. SDG'nin kuruluş amacı da budur" iddiasında bulundu.
Kurdistani Nwe isimli yayın organına konuşan Müslim, "Batı Kürdistan'ı eski Suriye rejiminin güçlerinden kurtardıktan sonra teröre karşı savaş başlattık; bu savaş bugün de devam ediyor. Baskıcı ve diktatör bir devlet çözüm değildir. Batı Kürdistan için tek geçerli yol demokrasidir. Bölgemiz için en iyi sistem özerklik, bölgesel yönetim, federalizm ve hatta konfederasyon gibi çeşitli biçimler alabilen ademi merkeziyetçiliktir. Suriye'de tam merkezi bir sisteme geri dönmeyi ya da 2011 öncesi koşulların geri dönmesini asla kabul etmeyeceğiz." tehdidinde bulundu.