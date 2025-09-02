PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti MYK toplantısı sonrasında Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: "Komisyonun odak noktası PKK'nın feshi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de gerçekleşen ŞİÖ’deki kritik temaslarının ardından Ankara’ya döndüğü gibi AK Parti MYK'yı topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın toplantının başında Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çektiğini belirten Çelik, "TBMM'de kurulan komisyonun odak noktası PKK'nın feshi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açılış konuşmalarında bu konuda bir odak kaybı yaşanmaması gerektiğini ifade etti." dedi. Çelik, CHP'nin iptal edilen kongresinin MYK gündemine gelmediğini bildirdi.

