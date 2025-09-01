Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan Çin'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz.

SURİYE'YE TEHDİTLERE KARŞI DURACAĞIZ

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'ye tehditlere karşı duracağız. Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın işbirliğimiz gelişiyor.

2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur.

Türkiye'nin vizyonu sorunların diplomasi ruhuyla çözülmesidir. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.