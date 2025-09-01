Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış

KONJONKTÜREL SINAMALARDAN ETKİLENMEDİK Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Aramızda güvenen dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor. Finansal kurumlarımızın uluslararası piyasalarla entegrasyonuna zarar vermeyecek alternatif çözümler geliştirmek üzere teknik görüşmelerimizin olumlu şekilde yürüyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. (AA)

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.