Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde marjında temaslarını sürdürüyor.
Gündem Ukrayna ile barış
PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
TÜRKİYE HAZIR
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
EN KISA SÜREDE TÜRKİYE'YE BEKLİYORUZ
Başkan Erdoğan görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Putin'i Türkiye'ye davet eden Başkan Erdoğan, "Değerli dostum davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz." dedi.