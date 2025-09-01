PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çin'de devam eden Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Putin'i Türkiye'ye davet eden Başkan Erdoğan, "Değerli dostum davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. Aramızda güvenen dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor." dedi.

Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde marjında temaslarını sürdürüyor.

Gündem Ukrayna ile barış

PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

TÜRKİYE HAZIR

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

EN KISA SÜREDE TÜRKİYE'YE BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Putin'i Türkiye'ye davet eden Başkan Erdoğan, "Değerli dostum davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz." dedi.

KONJONKTÜREL SINAMALARDAN ETKİLENMEDİK

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Aramızda güvenen dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor. Finansal kurumlarımızın uluslararası piyasalarla entegrasyonuna zarar vermeyecek alternatif çözümler geliştirmek üzere teknik görüşmelerimizin olumlu şekilde yürüyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

