Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan, Ankara'da "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun.

Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. 30 Ağustos'ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

"9 YILDA İMKANSIZ DENİLENİ BAŞARDIK"

9 yılda imkansız denileni başardık. FETÖ'nün askeri eğitimimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede gördüler. 40 yıllık planı milletimizle darmadağın ettik.

15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık.

Detaylar gelecek...