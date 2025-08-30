PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan, Ankara’da "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan, Ankara'da "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun.

Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. 30 Ağustos'ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

"9 YILDA İMKANSIZ DENİLENİ BAŞARDIK"

9 yılda imkansız denileni başardık. FETÖ'nün askeri eğitimimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede gördüler. 40 yıllık planı milletimizle darmadağın ettik.

15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık.

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Koza Altın
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar! | Külliye'de tören
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında suikaste uğrayarak öldürüldü!
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
“İnat Box” ile 14 milyonluk siber vurgun! 21 ilde operasyon 27 tutuklama
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
250 milyon euroluk kriz! | Takvim Jose Mourinho'nun ayrılığının perdesini araladı!
Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan
Keloğlan’ın Cankız’ının kim olduğunu ilk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik ile...