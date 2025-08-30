Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar: "Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesi'ne her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesi'ne her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.