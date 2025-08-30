Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar: "Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesi'ne her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz"