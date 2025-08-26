İstanbul'da su krizi yaklaşıyor! Barajlar bir haftada %45'ten %42'ye geriledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da 58,28 iken bugün yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

İstanbul 'un içme suyunu sağlayan barajlarda kritik seviyeye doğru iniş sürüyor. Barajlardaki doluluk oranları yüzde 42,43 olarak ölçüldü. İstanbul'a dün verilen su miktarı 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi.

Son 1 haftada İstanbul barajlarında yüzde üçlük gerileme yaşandı (Fotoğraf AA arşiv)

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi. Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 408,19 milyon metreküp su alındı.

İSKİ VERİLERİ AÇIKLADI

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 70,42, 2016'da yüzde 54,02, 2017'de yüzde 63,96, 2018'de yüzde 63,91, 2019'da yüzde 60,69, 2020'de yüzde 48,92, 2021'de yüzde 59,38, 2022'de yüzde 59,66, 2023'te yüzde 30,64, 2024'te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

ANKARA VE İZMİR'DE DE TABLO BENZER

Sadece İstanbul değil, diğer büyükşehirler de su baskısı altında. Ankara'da ASKİ verilerine göre son aylarda baraj seviyeleri düşüşe geçti, İzmir'de ise yaz aylarında artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle benzer azalmalar mevcut. Uzmanlar, hem kuraklığın hem de kontrolsüz su kullanımının üç büyük kentte su krizini tetiklediğini söylüyor.