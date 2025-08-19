PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranları %45’e kadar geriledi

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da 58,28 iken, bu oran sıcak hava nedeniyle son bir ayda yüzde 13,07 azaldı. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: "Son 10 yıldaki baraj doluluk oranı, 2023'ten sonraki en düşük seviyesinde gözüküyor" açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıcak havanın etkisiyle günlük su tüketiminin 3,5 milyon metreküp civarında seyrettiği İstanbul'da baraj doluluk oranları, son 1 ayda yüzde 13,07 düşerek yüzde 45,21'e kadar geriledi.

SU SEVİYESİNDE DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR

İSKİ verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesinde düşüş devam ediyor. Su miktarı, Ömerli'de 42,53, Darlık'ta 57,07, Elmalı'da 63,79, Terkos'ta 50,28, Alibey'de 28,6, Büyükçekmece'de 45,49, Sazlıdere'de 40,11, Istrancalar'da 28,99, Kazandere'de 28,11, Pabuçdere'de 36,95 olarak kaydedildi.

Su seviyelerinde düşüş sürüyor (AA)Su seviyelerinde düşüş sürüyor (AA)

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 395,79 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 405,65 milyon metreküp su alındı. İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 476 bin metreküp olarak ölçüldü.

10 YILLIK ORTALAMANIN GERİSİNDE

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 72,32, 2016'da yüzde 55,63, 2017'de yüzde 65,63, 2018'de yüzde 66,46, 2019'da yüzde 62,52, 2020'de yüzde 51,11, 2021'de yüzde 61,45, 2022'de yüzde 61,13, 2023'te yüzde 32,66, 2024'te yüzde 51,01 ve 2025'te yüzde 45,21 olarak kaydedildi. Barajlardaki su miktarı son 10 yılın ağustos aylarının ikinci en düşük seviyesinde bulunuyor.

SON 2 YIL KURAK GEÇTİ

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğu kesimleri hariç diğer bölgelerinde son 2 yılın kurak geçtiğini belirtti. Buna bağlı olarak başta İstanbul olmak üzere barajlardaki su seviyesinin arzu edilenin altında seyrettiğine dikkati çeken Toros, "Geçen yıl ağustos sonunda barajlardaki doluluk oranı yüzde 45'ti. Bu yıl ise daha ağustos bitmeden yüzde 45 seviyelerine düşmüş oldu. Son 10 yıldaki baraj doluluk oranı, 2023'ten sonraki en düşük seviyesinde gözüküyor." diye konuştu. Toros, bu kadar düşük seviyede su miktarına az rastlandığını belirterek, bu nedenle 2025'in endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Hüseyin Toros (AA)Hüseyin Toros (AA)

TASARRUF VURGUSU YAPTI

Kış döneminde İstanbul'da ortalama 3 milyon metreküp olan su tüketiminin haziran ve temmuz ayları ve bugünlerde zaman zaman 3,5 milyon metreküpü aştığına dikkati çeken Toros, kuraklığın devam etmesi ve yakın vadede yağışlı sistemin gözükmemesi nedeniyle barajlardaki su miktarının daha fazla tükenmemesi için su tasarrufu yapılmasının önemini vurguladı.

KISA SÜRELİ YAĞIŞLAR FAYDASIZ

Prof. Dr. Toros, kentte yağışın beklenip beklenmediğine ilişkin, "Kısa vadede önemli bir yağışlı sistem gözükmüyor. Kısa vadeli yağışlar etki etmiyor. Uzun vadede yağması gerekiyor. Yani barajlara suyun gelmesi için peş peşe toprağın suya doyması gerekiyor. Önce toprağın suya doyması, ondan sonra hem yeraltına hem de akışa geçerek barajlara ulaşması gerekiyor. Akışa geçmeyen yağmur suları barajlara bir fayda sağlamıyor." ifadelerini kullandı.

"KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMALIYIZ"

İstanbul'da yılbaşından bu yana yaklaşık 750 milyon metreküp suyun kullanıldığını, bunun önemli bir kısmının İstanbul dışından, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alındığını aktaran Toros, "Uzun vadede yağmur hasadı, yağmur tasarrufu veya kullanılan suyun tekrar kullanmayla ilgili ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Kaynakları verimli kullanırsak Türkiye'nin su sorunu yoktur. Ama aksi takdirde her sene sıkıntı yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

