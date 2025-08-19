İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranları %45’e kadar geriledi

İSKİ verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesinde düşüş devam ediyor. Su miktarı, Ömerli 'de 42,53, Darlık'ta 57,07, Elmalı'da 63,79, Terkos 'ta 50,28, Alibey 'de 28,6, Büyükçekmece'de 45,49, Sazlıdere'de 40,11, Istrancalar'da 28,99, Kazandere'de 28,11, Pabuçdere'de 36,95 olarak kaydedildi.

Su seviyelerinde düşüş sürüyor (AA)

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 395,79 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 405,65 milyon metreküp su alındı. İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 476 bin metreküp olarak ölçüldü.

10 YILLIK ORTALAMANIN GERİSİNDE

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 72,32, 2016'da yüzde 55,63, 2017'de yüzde 65,63, 2018'de yüzde 66,46, 2019'da yüzde 62,52, 2020'de yüzde 51,11, 2021'de yüzde 61,45, 2022'de yüzde 61,13, 2023'te yüzde 32,66, 2024'te yüzde 51,01 ve 2025'te yüzde 45,21 olarak kaydedildi. Barajlardaki su miktarı son 10 yılın ağustos aylarının ikinci en düşük seviyesinde bulunuyor.

SON 2 YIL KURAK GEÇTİ

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğu kesimleri hariç diğer bölgelerinde son 2 yılın kurak geçtiğini belirtti. Buna bağlı olarak başta İstanbul olmak üzere barajlardaki su seviyesinin arzu edilenin altında seyrettiğine dikkati çeken Toros, "Geçen yıl ağustos sonunda barajlardaki doluluk oranı yüzde 45'ti. Bu yıl ise daha ağustos bitmeden yüzde 45 seviyelerine düşmüş oldu. Son 10 yıldaki baraj doluluk oranı, 2023'ten sonraki en düşük seviyesinde gözüküyor." diye konuştu. Toros, bu kadar düşük seviyede su miktarına az rastlandığını belirterek, bu nedenle 2025'in endişe verici olduğuna dikkati çekti.