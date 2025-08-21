Ankara barajlarında su seviyesi kritik noktaya düştü: Aktif kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş var!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan toplam 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküplük barajlardaki doluluk 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküp olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihte barajlarda su miktarı 624 milyon 824 bin metreküp seviyesindeydi.Aktif kullanılabilir su miktarında da ciddi düşüş yaşandı.

Ankara'daki barajlarda geçen yıl yüzde 39,41 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 19,42'ye, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.

Ankara barajları (AA)

3 AYDAN AZ İÇME SUYU KALDI

Geçen yıl 435 milyon 867 bin metreküp olan kullanılabilir su bu yıl 118 milyon 974 bin metreküpe geriledi. Bu durum, kentin su rezervlerinde önemli bir azalma yaşandığını ortaya koyuyor. Günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su tüketilen Ankara'da, mevcut doluluk oranları dikkate alındığında kentin 3 aydan kısa süre içerisinde içme suyunu tüketebileceği belirtiliyor.

Barajlarda doluluk oranları şu şekilde: Çubuk-2 yüzde 10,67, Çamlıdere yüzde 19,37, Kurtboğazı yüzde 14,05, Kavşakkaya yüzde 16,84, Eğrekkaya yüzde 27,41, Akyar yüzde 20,16 ve Peçenek yüzde 14,04.

SU MİKTARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Kurak yaz ve yetersiz yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesi ciddi şekilde azaldı. Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer 40-50 metre çekildi; eski yerleşim alanları, ev kalıntıları ve adacıklar yeniden gün yüzüne çıktı.